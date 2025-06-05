"Может изменить отношения навсегда": простой тест, как распознать "нарцисса", стал вирусным
В сети приобрел популярность простой способ определить, имеет ли ваш партнер нарциссические черты. Идеей поделилась австралийка Белла Беннетт, а психологи подтверждают ее действенность.
Об этом пишет Daily Mail. Суть метода заключается в наблюдении за поведением партнера перед важным для вас событием.
Это может быть день рождения, встреча с друзьями или любая другая ситуация, которая приносит вам радость. Если партнёр начинает провоцировать конфликты, обесценивает ваши эмоции или пытается переключить внимание на себя - это один из тревожных сигналов.
По словам клинического психолога Марии-Елены Лукейдес, нарциссы часто не выдерживают, когда другой человек счастлив без них или без их участия. Они могут намеренно ухудшать эмоциональный фон, чтобы сохранить контроль и вызвать зависимость. К сожалению, многие жертвы не осознают, что играют в манипулятивную игру, пока не становится слишком поздно.
Признаки, на которые обращают внимание психологи:
Резкий контраст в поведении
Сначала партнер проявляет чрезмерное внимание и романтичность. Затем - внезапная холодность или отстранение. Это типичная манипуляция: вызвать привязанность, а затем контролировать.
Неискренние извинения или их отсутствие
Нарцисс не признает свою вину. Если извиняется, то лишь формально - с перекладыванием ответственности на вас.
Роль жертвы
Даже когда виноват он, подает себя пострадавшим. Часто обвиняет вас или других, игнорирует чужие эмоции, использует газлайтинг.
Постоянное напряжение
В отношениях с ним вы осторожны в словах и действиях. Боитесь конфликтов или негативной реакции.
Социальная изоляция
Постепенно ограничивает ваши контакты с близкими. Это способ усилить контроль.
Итак, если какой-то из этих тревожных сигналов кажется вам неприятно знакомым, возможно, пришло время сделать шаг вперед и пересмотреть отношения.
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