'Может изменить отношения навсегда': простой тест, как распознать 'нарцисса', стал вирусным

В сети приобрел популярность простой способ определить, имеет ли ваш партнер нарциссические черты. Идеей поделилась австралийка Белла Беннетт, а психологи подтверждают ее действенность.

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Об этом пишет Daily Mail. Суть метода заключается в наблюдении за поведением партнера перед важным для вас событием.

Это может быть день рождения, встреча с друзьями или любая другая ситуация, которая приносит вам радость. Если партнёр начинает провоцировать конфликты, обесценивает ваши эмоции или пытается переключить внимание на себя - это один из тревожных сигналов.

По словам клинического психолога Марии-Елены Лукейдес, нарциссы часто не выдерживают, когда другой человек счастлив без них или без их участия. Они могут намеренно ухудшать эмоциональный фон, чтобы сохранить контроль и вызвать зависимость. К сожалению, многие жертвы не осознают, что играют в манипулятивную игру, пока не становится слишком поздно.

Признаки, на которые обращают внимание психологи:

Резкий контраст в поведении

Сначала партнер проявляет чрезмерное внимание и романтичность. Затем - внезапная холодность или отстранение. Это типичная манипуляция: вызвать привязанность, а затем контролировать.

Неискренние извинения или их отсутствие

Нарцисс не признает свою вину. Если извиняется, то лишь формально - с перекладыванием ответственности на вас.

Роль жертвы

Даже когда виноват он, подает себя пострадавшим. Часто обвиняет вас или других, игнорирует чужие эмоции, использует газлайтинг.

Постоянное напряжение

В отношениях с ним вы осторожны в словах и действиях. Боитесь конфликтов или негативной реакции.

Социальная изоляция

Постепенно ограничивает ваши контакты с близкими. Это способ усилить контроль.

Итак, если какой-то из этих тревожных сигналов кажется вам неприятно знакомым, возможно, пришло время сделать шаг вперед и пересмотреть отношения.

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