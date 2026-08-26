Может испортить урожай: как правильно хранить потрескавшийся картофель

Треснувший картофель – довольно распространенная проблема в конце сезона. Клубни могут расколоться еще в почве, хотя снаружи растения до этого казались вполне здоровыми. Такие повреждения не всегда означают, что картофель нужно выбрасывать, но для длительного хранения он подходит хуже.

Видео дня

Через трещины проникают грибки и бактерии, а во влажном погребе процесс порчи может ускориться. OBOZ.UA рассказывает о правилах хранения картофеля.

Откуда на клубнях берутся глубокие трещины

Чаще всего причина кроется в резких изменениях влажности почвы. Если после длительного сухого периода идут сильные дожди или огород обильно поливают, картофель начинает очень быстро впитывать воду.

Внутренняя часть клубня при этом увеличивается быстрее, чем успевает растянуться кожура. В результате на поверхности образуются разрывы, которые могут быть как небольшими, так и довольно глубокими.

Вероятность растрескивания зависит и от сорта. Некоторые сорта картофеля более остро реагируют на нестабильный полив или другие неблагоприятные условия.

Влиять может и чрезмерное внесение удобрений. Особенно нежелательно превышать рекомендуемые нормы азота, фосфора и калия, поскольку слишком интенсивный рост клубней также способен способствовать появлению трещин.

Почему поврежденный картофель не стоит класть вместе со здоровым

Даже если края трещины уже затянулись, такой клубень остаётся более уязвимым. Повреждённая кожура хуже защищает его от микроорганизмов, поэтому риск гниения при хранении возрастает.

Особенно быстро проблемы могут возникнуть в сыром или плохо вентилируемом погребе. Одна испорченная картофелина способна стать источником гнили для соседних клубней. Именно поэтому после выкопки урожай нужно внимательно перебрать. Картофель с глубокими трещинами, порезами, мягкими участками или другими повреждениями лучше отложить отдельно.

Как подготовить картофель к хранению

Целые и здоровые клубни после уборки желательно хорошо просушить. Их оставляют в сухом затененном месте примерно на 3–5 дней, чтобы поверхность избавилась от лишней влаги.

После этого картофель еще раз перебирают и только тогда переносят в место постоянного хранения.

Лучше всего использовать ящики или другие емкости, через которые свободно циркулирует воздух. Избыточная влага между клубнями создает благоприятные условия для развития гнили и грибковых заболеваний. Потрескавшиеся клубни в такой запас лучше не добавлять. Если они твёрдые, без признаков гниения или неприятного запаха, их можно оставить для ближайшего использования.

Что делать, чтобы следующий урожай не потрескался

Самое важное – поддерживать более или менее равномерную влажность почвы в течение периода формирования клубней.

Не стоит допускать ситуации, когда земля длительное время остается совсем сухой, а затем за один раз получает большое количество воды.

Если почва уже сильно пересохла, лучше не поливать грядку сразу. Объем воды желательно увеличивать постепенно, чтобы изменение влажности не было слишком резким.

Также стоит соблюдать рекомендуемые нормы подкормки и учитывать особенности конкретного сорта. Стабильный полив и умеренное внесение удобрений помогают снизить риск растрескивания и лучше сохранить урожай после уборки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что посеять на грядках после картофеля.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.