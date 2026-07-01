«Моя мечта сбылась»: Фонд Рината Ахметова помог с реабилитацией тяжелораненой Светлане из Никополя

В конце 2024 года обычный рабочий день для Светланы закончился трагедией. Женщина работала продавщицей на рынке в Никополе, куда попал российский дрон. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу. Из-за множественных осколочных ранений медики ампутировали левую ногу. После операций Светлана четыре месяца была прикована к постели, так как у нее был еще сложный перелом правой ноги. Недавно она прошла курс реабилитации, организованный Фондом Рината Ахметова в санатории на Закарпатье. Это стало важным этапом ее восстановления.

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"Спасибо Фонду Рината Ахметова за то, что предоставил нам такую возможность лечиться, пройти реабилитацию. Мы отдохнули, как говорится, и телом, и душой. Я очень хотела попасть в горы, увидеть их, и моя мечта сбылась", – говорит Светлана.

Женщина рассказывает, что всегда чувствовала себя в безопасности на центральном рынке Никополя, где работала. Но во время атаки российского FPV-дрона именно она оказалась ближе всех к эпицентру взрыва.

"Это произошло где-то в метре от меня. Мне сразу оторвало ногу. Было ещё ранение правой конечности. Я была в сознании – всё помнила, всё видела. Муж сразу приехал в больницу. Говорили, что он очень плакал и просил всех врачей, чтобы меня спасли", – говорит Светлана.

После выписки из больницы женщину ждало еще одно испытание – во время очередного обстрела осколок вражеского беспилотника попал в ее квартиру. В доме в тот момент находились Светлана с мужем и дочерью.

"У нас был попадание в окно, на балкон. Мы все были дома, очень испугались. Дом напротив пострадал. Тогда мы уже решили уезжать. Было страшно выходить на улицу, боялись за ребёнка, что с ним может что-то случиться", – объясняет Светлана.

Сейчас она с семьёй живёт в Харькове. Да и здесь война ежедневно напоминает о себе – город регулярно подвергается российским обстрелам и ударам управляемыми авиабомбами. Несмотря на это, женщина продолжает восстанавливаться после ранения, осваивает протез и постепенно возвращается к активной жизни – занимается спортом, в частности плаванием.

"Это очень хорошая реабилитация, задействованы все мышцы. Такое ощущение, будто ты более свободен, чувствуешь эту ногу, потому что без протеза в воде. Я еще хожу в тренажерный зал, занимаюсь с тренером", — рассказывает женщина.

Несокрушимость Светланы и её жажда жизни очень вдохновляют родных, которые каждый день видят её усилия, настойчивость и стремление двигаться вперёд. Больше всего мамой восхищается дочь Анастасия:

"Моя мама участвовала в соревнованиях и получила за это две награды. Я была очень рада за неё. Она сильная".

В рамках проекта "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова поддерживает гражданских жителей Украины, пострадавших от обстрелов. С начала работы проекта лечение и реабилитацию уже прошли более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).