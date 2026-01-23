Морозы наконец отступят: синоптики сказали, где в пятницу ожидать плюсовую температуру

В Украине 23 января погода будет меняться до менее суровой. Небольшая плюсовая температура днем ожидается в южных областях, а также на Закарпатье и Прикарпатье.

Соответствующий прогноз сделали синоптики Украинского гидрометеорологического центра. Актуальные метеорологические данные, а также карта опубликованы на сайте ведомства.

Прогноз погоды по Украине на пятницу, 23 января

Постепенный спад морозов, который начался 22-го числа, в пятницу будет продолжаться. В УкрГМЦ объяснили, что это происходит из-за изменения синоптической ситуации: давление и дальше будет падать, холодный сухой воздух арктического происхождения с северо-востока будет отступать, вместо него будет распространяться влажный и гораздо теплее воздух с Черного моря и Балкан.

Это "обусловит заоблачное небо, с которого в большинстве областей будет трясти небольшой снег".

Незначительные осадки вероятны во всех регионах, они могут пройти как ночью, так и днем. Ветер будет восточным, со скоростью 5–10 метров в секунду. Местами на дорогах – гололедица.

Что касается температуры, то на северо-востоке будет наиболее холодно: ночью -10...-15, днем -5...-10 мороза. Самые теплые области – южные, Закарпатская и Ивано-Франковская. Ночью там ожидается -2...-7, однако днем от -3 мороза до +2 тепла. На остальной территории в темное время суток в диапазоне -6...-11, днем -2...-7 градусов.

В Киеве и Киевской области текущие сутки будут облачными, пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5–10 метров в секунду.

23 января на Киевщине ночью термометры покажут примерно -6...-11, днем -2...-7.

В городе Киев ночью -7...-9, днем -5...-7 градусов.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ХХ веке Украина неоднократно переживала экстремальные погодные явления, которые вошли в историю как "зимы века". Одними из самых холодных и снежных были зимы 1909, 1929, 1979 годов.

