Мороз и дождь с мокрым снегом: какой будет погода в Украине 29 ноября

Погода в Украине в пятницу, 29 ноября, будет пасмурной и влажной в большинстве регионов. Также во многих областях прогнозируют дождь с мокрым снегом.

Видео дня

Об этом говорится в прогнозе, опубликованном в Facebook-странице Украинского гидрометцентра. В Карпатах, а также на севере и в Винницкой и Хмельницкой областях ожидается гололед.

В западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях возможен дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Ветер 29 ноября будет юго-восточный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем в центральных и северных областях будет колебаться от -1 до +2 градусов, ночью прогнозируется от -2 до +1.

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях днем прогнозируют от 0 до +2, ночью будет от -1 до -3 градусов.

В юго-восточных и южных регионах днем столбики термометров будут показываться от +5 до +9 градусов, ночью будет от -1 до +3 градусов.

В столичном регионе 29 ноября погода будет пасмурной, днем возможен дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха считает, что завершения последней недели ноября и начало декабря пройдут под влиянием поля высокого давления, то есть антициклона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и у Viber. Не ведитесь на фейки!