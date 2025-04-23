Последние годы стали испытанием для каждого. Молодежь искала свой путь: кто-то остался дома, кто-то поехал учиться или работать за границу, кто-то вернулся, потому что почувствовал, что именно здесь хочет строить свое будущее. У каждого свой маршрут, но важно одно – те, кто видит Украину своим домом, независимо от опыта или географии, формируют новое лицо страны. И это – наш общий шанс. И наша общая ответственность.

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Молоді люди навчаються, шукають перші кар’єрні можливості. Але, якщо придивитися уважно, – це не просто про роботу. Це про середовище, де їх чують. Про команди, де поділяють цінності. Про справжню участь, а не формальну зайнятість. Їм потрібен зміст – у тому, що вони роблять. І саме тут перетинаються два вектори: молодь, яка прагне створювати нову Україну, і бізнес, який готовий працювати з нею на рівних.

Ми давно сприймаємо це не як тренд, а як філософію. У минулому році до нас на практику прийшло 73 студенти, 20 з них залишилися працювати. Упевнений, ця цифра щороку зростатиме. Але справа не в кількості. А в підході. Ми інвестуємо час і увагу в тих, хто лише починає, бо саме вони згодом можуть стати не лише нашими колегами, а й клієнтами – як фізичними, так і корпоративними – тими, хто впливатиме на цілі сектори економіки.

Часто думаю про це не лише як керівник. Серед наших клієнтів – багато батьків, і ми давно перестали бути для них лише банком. Ми стали партнерами, до яких звертаються не лише з фінансових питань. Їхні діти навчаються, шукають свій шлях. І завдяки нашій співпраці з молоддю ми краще розуміємо, чим вона живе, що обирає, як мислить. Це дозволяє не просто підтримати, а й порадити – чесно, з повагою, враховуючи контекст.

Ще одна важлива річ – робота з молоддю не має зосереджуватися лише у столиці. Відродження країни неможливе без розвитку регіонів. Тому варто активно співпрацювати з університетами по всій Україні. Таким чином, роботодавець пропонує не просто практику, а шанс залишитися вдома, у своєму місті чи громаді, і будувати своє майбутнє в цій країні саме звідти.

Ми не прагнемо гучних слоганів. Ми просто ухвалили рішення: бути поруч. З тими, хто росте. З тими, хто повертається. І з тими, хто, незалежно від обставин, вірить, що тут – вдома.