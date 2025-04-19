Молитвы на Пасху: как просить о здоровье, мире и защите от всех бед

Пасха — один из самых светлых и важных христианских праздников, символизирующий победу жизни над смертью, добра над злом. В этот день верующие с особой искренностью обращаются к Богу в молитве, прося о благословении, исцелении и мире в сердце.

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Особенно актуальны обычно просьбы о здоровье, защите от бедствия и спокойствии в мире, переживающем непростые времена. Пасхальные молитвы обладают великой духовной силой, ведь провозглашаются в день, когда небеса открыты для каждого, кто молится с верой.

Поэтому важно знать, как правильно обращаться к Всевышнему в праздничное время. OBOZ.UA собрал сильные молитвы на Пасху, которые помогут попросить о мире, благополучии и защите для себя и близких.

Какую молитву читают на Пасху

Слава Отцу Господу, Слава Сыну Господу, Слава Святому Духу. Услышь меня, Всемогущий Бог, спаси раба Божия (собственное имя) от зла, беды и несчастья. Освободи меня от происков, сплетен, оговоров, выдумок, тайных интриг. Пусть не ставят враги мне оковы ловчие, да не применят они ко мне ни ядов, ни меча. Пусть обойдет меня хитрость человеческая и не грозит мне тюремное заключение. Не позволь навредить мне злому слову, сказанному недругом сгоряча. Убереги меня от утопающей и заливающей воды, от зверей злых и злых, от урагана буйного, от замораживающего льда от пожара обжигающего. Сохрани меня от слова колдуна злобного, от недугов и болезней ужасных, от смерти тщетной. Спаси меня, Господи, от перевернутого Креста. Дай мне в защиту Ангела Хранителя моего, чтобы вел он меня по праведному пути и отгонял врагов от меня, за спасение души моей непрестанно молился. Слова свои я сказал и не забыл. Спаси меня и убереги, от всяких бед и зол сохрани. Аминь.

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Господи Всемогущий, благослови светлым праздником Пасхи. Наполни меня и моих близких энергией светлых праздничных дней. Пусть очистят душу мою светлые радостные слезы. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Услышьте мое обращение все Высшие Небесные силы. Молитесь о благополучном жизненном пути всех нас грешных рабов Божиих (назвать имена людей). Укройте меня и моих близких от злобы человеческой и недобрых помыслов недругов, обуздаете ярость и гнев, бушующие в окружающем нас мире. Ратью своей святой и справедливой окружите нас, даруйте нам согласие и покой. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Молитвы за мир в Украине

Боже, Творец и Отец всех людей, ты призываешь к себе все народы мира. Просвети их, чтобы среди суеты нашего времени они узнали, что может принести им мир. Пробуди в них искреннее стремление к пониманию и единству. Помоги им прощать друг другу то зло, которое они наносили и продолжают наносить своим ближним, помоги им сотрудничать в деле мира, уважая права каждого человека в согласии с твоей волей. Очисти их сердца от всякой обиды и ненависти. Сохрани все народы от гордыни, эгоизма и межнациональной розни.

Благослови, Боже, тех, кто посвящает себя великому делу творения мира. Благослови нашу Родину Украину, победу над врагом, счастливую судьбу и счастье ей дай. Премилостивый Господи, всем, кто обращается к Тебе с молитвой, дай милость Твою. Умоляем Тебя, Боже, о воинах и защитниках, о братьях и сестрах наших и о всех нуждающихся в Твоем милосердии и помощи Твоей. Да будет всегда благословенно Твое святое имя и да придет в наши души и на наши земли Твое Царство справедливости, мира и согласия. Аминь.

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Господи Боже Всемогущий, обращаемся к Тебе из глубины сердец наших во время испытаний. Взгляни милостиво на украинскую землю, израненную войной и болью, пошли мир, к которому так стремимся, и исцелили наш народ от ненависти и страха. Прости мудрость тем, кто принимает решения, укрепи сердца тех, кто защищает правду, и защити невинных от зла. Благослови Украину светом надежды, любви и единства. Пусть воля Твоя восторжествует над враждой, а Твой мир поселится в каждом доме, в каждой душе. Аминь.

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Боже Всемогущий, Творец неба и земли, мы обращаемся к Тебе в это тяжелое время, умоляя о мире для нашей родной Украины.

Услышь стон земли нашей, израненной войной, видишь слезы матерей, боль детей и страдания невинных. Молим Тебя, принеси мир в наши города и села, в каждый дом и каждое сердце.

Защити воинов наших, стоящих на страже правды и свободы, дай им силы и мудрости. Сохрани жизнь их и верни их целыми и невредимыми в свои семьи.

Исцели раны земли нашей, восстанови разрушенные города и села, помоги нам отстроить жизнь и возвратиться к миру.

Дай мудрости и понимания лидерам нашим, чтобы принимали справедливые решения, направленные на установление крепкого и продолжительного мира. Научи их слышать голос народа своего и заботиться о его благосостоянии.

Мы верим в Твою безграничную милость и любовь, просим Тебя, сошли на Украину благословения мира, согласия и единства. Пусть восторжествует справедливость и любовь, и пусть больше никогда не проливается кровь на нашей земле. Аминь.

Какую молитву читать за здоровье

Господи милостивый, Ты источник жизни и целитель душ и тел наших. Преклоняюсь перед Тобой с просьбой о здоровье – для себя, для родных, для всех, кто сейчас болеет и страдает. Исцелились болезни телесные и духовные, дай силы пережить трудности, укрепи веру и наполни сердце миром и спокойствием. Пошли врачам мудрости и терпения, а нам доверия к Твоей святой воле. Пусть Твоя благодать обернет каждого, кто нуждается в исцелении. Аминь.

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Боже Милосердный, Источник жизни и исцеления, я обращаюсь к Тебе с молитвой за здоровье.

Прошу Тебя, укрепи мое тело, исцели от всяких недугов и боли, наполни его силой и энергией для добрых дел.

Сохрани мой разум ясным и спокойным, защити от тревог и страхов, даруй мудрость и благоразумие в принятии решений.

Наполни мою душу миром и гармонией, помоги сохранить радость и оптимизм в любых обстоятельствах.

Береги моих родных и близких, дари им крепкое здоровье и долгие годы жизни, наполненные счастьем и любовью.

Благодарю тебя за дар жизни и за каждый прожитый день. Помоги мне ценить свое здоровье и заботиться о нем, чтобы служить Тебе и своим ближним. Аминь.

Какую молитву читать для защиты

Боже Всемилостивый, Защитник наш и Помощник во всех скорбях, мы обращаемся к Тебе с мольбой о защите от всякой беды.

Услышь наши молитвы в это беспокойное время и протяни Свою всемогущую руку, чтобы защитить нас от бед и несчастий, которые могут постичь на нашем жизненном пути.

Защити нас от врагов видимых и невидимых, от зла и насилия, от всякой опасности, угрожающей нашей жизни и покою.

Убери нас от голода и холода, от болезней и недугов, от потерь и разочарований. Помоги нам преодолевать трудности и испытания с верой и надеждой.

Сохрани наши семьи, наших близких и друзей, даруй им мир и согласие, защити их от всякого зла.

Наполни наши сердца верой в Твою всемогущую силу и любовь, чтобы мы не боялись никаких испытаний, зная, что Ты всегда рядом и готов прийти на помощь. Спасибо Тебе за Твою безграничную милость и опеку. Пусть Твоя защита всегда будет над нами. Аминь.

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Боже Всемилостивый, Защитник наш во время войны, мы снова обращаемся к Тебе со сокрушенным сердцем, умоляя о защите от жестоких русских обстрелов, несущих смерть и разрушение на нашу землю.

Молим Тебя, отведи от нас огонь враждебный, сохрани жизнь невинных людей, защити наши дома, больницы, школы и все места, где находят убежище те, кто нуждается в помощи.

Помилуй нас, кто живет в постоянном страхе перед взрывами и разрушениями. Дай нам силы выдержать эти трудные испытания, сохранить веру и надежду на лучшее будущее.

Просим Тебя за тех, кто потерял своих родных и близких, кто остался без крова, кто получил ранения и страдания. Исцели их раны, утешишь их боль, дай им силу восстановиться после пережитого ужаса.

Умоляем Тебя, останови эту бессмысленную войну, положи конец кровопролитию и разрушению. Пусть придет мир на нашей земле, и пусть больше никогда не звучат звуки взрывов, а только детский смех и радостные песни.

Мы верим в Твою всемогущую силу и безграничную любовь. Защити нас от враждебного нашествия, даруй нам мир и покой, помоги построить нашу страну и вернуться к мирной жизни. Аминь.

OBOZ.UA ранее писал о пасхальных молитвах за мир и благополучие.

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