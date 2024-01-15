Мокрый снег и до 10 градусов мороза: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 16 января

Во вторник, 16 января, погода в Украине будет контрастной: часть страны накроют дожди, температура воздуха там будет плюсовой. В остальных регионах ожидается снег и мокрый снег, а столбики термометров опустятся ниже нуля.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. На дорогах по стране будет гололедица, а осадки синоптики прогнозируют во всех областях. В центральных (кроме Винницкой), Харьковской и Запорожской областях будет гололед и налипание мокрого снега.

Так, в южной части страны, днем в Донецкой и Луганской областях пройдет дождь, ночью – с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет от 3 градусов тепла до 2 мороза, а днем 2-7 градусов с плюсом.

В центральных, Харьковской, Сумской областях выпадет снег, днем – с дождем. Ожидается также гололед, налипание мокрого снега. Температура ночью и днем будет от 3 градусов мороза до 2 тепла.

"На остальной территории местами небольшой снег, температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. В Карпатах снег, температура ночью и днем 5-10° мороза", – сказано в прогнозе.

В Киевской области во вторник будет облачно, местами выпадет небольшой снег, а на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха по области ночью составит 3-8 градусов мороза, а днем от 0 до -5 по Цельсию. В Киеве ночью 3-5 градусов мороза, а днем 1-3 градуса ниже нуля.

Синоптики также предупреждают о снеголавинной опасности в Украинских Карпатах.

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Там возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

Также умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Объявлено также предупреждение об опасных гидрологических явлениях. На реках и водохранилищах Украины (кроме украинской части реки Дунай) возможно формирование зажоров льда с резким колебанием уровней воды.

Как сообщал OBOZ.UA, после потепления в Украине посреди недели снова ударит до -13°С. Однако в последствии мороз спадет, в некоторых областях будет даже солнечная погода. Уже 18 января страну накроют дожди и придет потепление.

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