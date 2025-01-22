Мокрый снег, дождь и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды в четверг, 23 января

В четверг, 23 января, в Украине ухудшится погода. В большинстве областей ожидается мокрый снег, дождь и гололедица.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Также синоптики прогнозируют облачную погоду.

"Небольшой мокрый снег и дождь, только в большинстве западных, ночью и восточных областей без осадков. На Правобережье ночью и утром местами туман, гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с", – говорится в сообщении.

Температура в течение суток от 2°С мороза до 3°С тепла.

В Киевской области 23 января будет облачно с прояснениями. В Киеве в течение суток около 0°С.

Также в ГСЧС предупредили, что на дорогах столицы и Киевской области возможна гололедица.

"До конца суток 22 января, ночью и утром 23 января налипание мокрого снега, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине.

"23 января ночью и утром в западных, Винницкой и Одесской областях туман, видимость 300-500 м. Ожидается I уровень опасности, желтый", – говорится в сообщении.

Отмечается, что погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 год стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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