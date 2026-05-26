Могут ли мобилизовать двух или трех человек из одной семьи: детальное объяснение

Во время действия военного положения мобилизация в Украине распространяется на всех военнообязанных, независимо от того, проходят ли службу их родственники. Сам факт наличия членов семьи в армии не дает автоматического права на отсрочку или освобождение от мобилизации.

В то же время законодательство предусматривает отдельные исключения и четко определяет категории граждан, которые могут быть освобождены от призыва.

Перечень граждан, подлежащих мобилизации, определяется Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе". Однако есть исключения для семей погибших или пропавших без вести защитников.

В частности, мобилизации не подлежат женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время выполнения задач по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживания российской агрессии на Донбассе или во время полномасштабной войны в условиях военного положения.

К близким родственникам в этом случае относятся муж, жена, родители, дети, дедушка, бабушка, а также родные братья и сестры, как полнородные, так и неполнородные.

Таким образом, если военнослужащий погиб на войне или считается пропавшим без вести, его ближайшие родственники освобождаются от мобилизации.

В соответствии со ст. 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", во время мобилизации не подлежат призыву военнообязанные женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетних детей, а также жену или мужа, которые уже проходят военную службу. В таких случаях также действуют отдельные исключения, связанные с семейными обстоятельствами и уходом за детьми.

Кто из членов семьи не подлежит мобилизации

Согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не могут быть призваны, в частности:

– беременные женщины;

– женщины в отпуске по уходу за ребенком;

– один из супругов, если оба проходят службу и воспитывают ребенка до 18 лет;

– родители, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца.

– отдельные основания касаются также самостоятельного воспитания детей до 18 лет в случае потери второго родителя, его исчезновения, лишения родительских прав или отбывания наказания.

– отсрочка предусмотрена для опекунов, усыновителей и лиц, воспитывающих детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

– для тех, кто ухаживает за детьми с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

Аналогичные нормы касаются ухода за лицами с инвалидностью I–II группы, тяжелобольными членами семьи или недееспособными лицами при отсутствии других опекунов.

Также не подлежат мобилизации граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях, а также те, чьи родные посмертно получили звание Героя Украины за участие в Революции Достоинства.

Напомним, в 2026 году мужчины, имеющие инвалидность, как и раньше, не будут подлежать мобилизации. Исключения возможны только в случае потери статуса инвалидности или добровольного поступления на военную службу.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанные граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые являются родителями трех и более детей, имеют право на отсрочку. Однако при определенных условиях даже многодетных мужчин могут мобилизовать.

