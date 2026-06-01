Не только Комо: 4 озера в Европе, где можно провести отпуск

Озеро Комо в Италии давно считается одним из самых престижных мест для отпуска в Европе. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, которых привлекают роскошные виллы, старинные городки и живописные пейзажи.

Однако популярность имеет и обратную сторону – высокие цены и большие толпы отдыхающих. Туристические эксперты из Travel Off Path советуют обратить внимание на менее известные, но не менее красивые озера Европы. Они способны подарить похожие впечатления, одновременно позволяя сэкономить на путешествии и насладиться спокойной атмосферой.

Озеро Янина (Памвотида), Греция

Озеро Памвотида часто называют "греческим Комо". Оно расположено рядом с городом Иоаннина, который сочетает богатую историю, византийское наследие и современную студенческую жизнь. Старый город с каменными улицами, османскими домами и крепостью создает особую атмосферу, а набережная придает местности романтический шарм.

Особого внимания заслуживает небольшой остров Ниси посреди озера. Здесь можно увидеть старинные монастыри, традиционные каменные дома и попробовать местные рыбные блюда. Также туристов привлекают пещеры Перами и панорамные виды села Лигкиадес, расположенного на холме над озером.

Озеро Балатон, Венгрия

Балатон является крупнейшим озером Центральной Европы и одним из самых любимых мест отдыха венгров. Расположенное неподалеку от Будапешта, оно предлагает сочетание курортной атмосферы, термальных купален и живописных прогулок вдоль воды.

На южном берегу популярность имеет город Шиофок с песчаными пляжами и активной ночной жизнью. Северное побережье привлекает более спокойными курортами, винодельческими хозяйствами и историческими достопримечательностями. Особенно туристы отмечают поселок Тихань с его старинным аббатством, узкими улочками и лавандовыми полями.

Озеро Бохинь, Словения

Для тех, кто ищет спокойный отдых среди природы, отличным выбором станет озеро Бохинь в Словении. В отличие от более популярного озера Блед, этот уголок сохранил свою природную аутентичность и не страдает от чрезмерной туристической нагрузки.

Бохинь окружают густые леса и горные вершины, а его чистые бирюзовые воды поражают красотой. Вдоль берегов расположены небольшие деревни, среди которых Рыбчев Лаз, Старая Фужина и Уканц. Это прекрасная база для пеших маршрутов, знакомства с альпийскими пейзажами и посещения водопада Савица.

Охридское озеро, Северная Македония и Албания

Озеро Охрид считается одним из древнейших и красивейших озер Европы. Оно расположено на границе Северной Македонии и Албании и привлекает туристов прозрачной водой, старинной архитектурой и богатой историей.

Главным туристическим центром является город Охрид, известный многочисленными церквями, средневековыми памятниками и уютными каменными улицами. На побережье можно найти как оживленные пляжи, так и уединенные места для отдыха. С албанской стороны популярностью пользуются города Поградец и Лин, где сохранились традиционная атмосфера и культурное наследие региона.

Все четыре озера сочетают живописную природу, исторические памятники и комфортные условия для отдыха. В то же время стоимость проживания, питания и развлечений здесь обычно значительно ниже, чем на озере Комо. Именно поэтому все больше путешественников выбирают эти направления для летнего отпуска, получая не менее яркие впечатления без чрезмерных затрат и туристических толп.

