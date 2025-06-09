Могут быть проблемы с дыханием: какие угрозы есть 9 июня. Астропрогноз

В понедельник, 9 июня продолжается 13 лунный день, а вечером начнется 14-й. Луна находится в Стрельце с переходом под вечер в Скорпиона, Солнце – в Близнецах.

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В эксклюзивном прогнозе для OBOZ.UA астролог и нумеролог Исита Гая предупредила, что это будет день, когда стоит чувствовать сердцем.

"В этот день будет активирована ваша сердечная чакра. Вы будете чувствовать какие-то необычные потоки в легких. Будете чувствовать свои легкие", – сказала Исита Гая.

По ее словам, сегодня мы можем испытывать определенные симптомы, такие как учащенное дыхание, кашель, головная боль, может быть трудно дышать, может подниматься давление. "В этот день позаботьтесь о своем физическом теле. Отдыхайте. Пейте много воды", – посоветовала астролог.

По ее словам, сегодня стоит хорошо выспаться, поскольку в нашими легкими и грудиной "будет проведена определенная работа". Исита Гая также посоветовала следить за ощущениями в груди. "Если вот здесь есть внутри много боли, проблем, эта боль может выйти наверх и вы почувствуете как будто определенное давление в области грудины, но это все нормально. Идет трансформация в этой зоне", – пояснила она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 9 июня для всех знаков зодиака - кого сегодня ожидают сюрпризы.

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