Могли позволить себе больше других: у кого были самые высокие зарплаты в СССР

Несмотря на то, что в СССР все должны были быть равными и одинаковыми, все равно существовали профессии, которые оплачивались гораздо лучше других. Их представители могли жить в комфорте и почти ни в чем себе не отказывать.

Если в современном мире больше ценится и оплачивается умственный труд, то в Советском Союзе было наоборот. О том, на каких должностях у людей были самые высокие доходы, рассказывает OBOZ.UA.

Перед развалом СССР в 1986 году средняя зарплата была достаточно на высоком уровне и составляла 202 рубля. На эти деньги можно было без проблем платить коммуналку, покупать продукты и одежду. Но были и те, кто с 1986 года и до развала союза зарабатывал гораздо больше.

Бурильщики, ремонтники скважин

Зарплата бурильщиков и ремонтников скважин зависела от региона, где они работают и на какой должности. Таким образом, люди зарабатывали от 280 до 1,4 тысячи рублей.

Шахтеры и представители смежных профессий

К примеру, шахтер пятого разряда получал от 400 до 500 рублей. Горнорабочему очистного забоя платили 440 рублей, а машинисту шестого разряда горных вымоечных машин – 491 рубль.

Руководители заводов

Что осталось неизменным, так это то, что люди на руководящих должностях как сегодня, так и в СССР, получали достаточно высокие зарплаты. Тогда, например, руководитель металлургического завода получал около 500 рублей, а директор – от 800 до 1000 рублей. Те, кто работали на менее известных предприятиях, конечно, получали меньше, но это все равно были большие суммы для того времени.

Профессии, связанные с нефтедобычей

Неудивительно, что работники нефтедобычи получали хорошие зарплаты. Однако большими деньгами действительно могли похвастаться не все, а только представители определенных профессий.

Рядовые геологи, экономисты и бухгалтеры получали по 140-180 рублей. Больше платили инженерам – от 230 до 270 рублей, а главным механикам – около 320 рублей.

Те, кто работали руками

В целом, ручной и часто тяжелый физический труд ценился в СССР достаточно высоко. Высокая зарплата была у сварщиков, очень ценились сталевары, машинисты кранов, которые работали на металлургических заводах и т.д.

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