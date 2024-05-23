Почему в СССР поезда были зелеными, а их крыши – серыми: мало кто знает причину

Советский Союз существенно отличался от современных стран даже визуально. Различия можно увидеть и в одежде людей, и в архитектуре, и даже в транспортных средствах.

Сегодня в Украине характерным цветом для поездов является синий, как и у лого "Укрзалізниці", но в СССР цвет вагонов выбирали по-другому. О том, почему большинство советских поездов были зелеными с серыми крышами, рассказывает OBOZ.UA.

Стоит заметить, что не все поезда были окрашены одинаково. В зависимости от маршрута и типа поезда можно было встретить синие, красные и т.п. вагоны, но зелено-серые были наиболее распространенными. Вероятно, многие люди, родившиеся во времена союза, помнят эту особенность советских железных дорог.

Маскировка

Существует мнение, что зеленый и серый цвета были выбраны во время Второй мировой войны. Тогда решили окрашивать вагоны в зеленый, чтобы они сливались с зеленью во время движения и их было сложнее заметить среди природного пейзажа.

В то же время крыши окрашивались в матовый серый цвет, поскольку он сливался с бетонным полом на железнодорожной станции и платформах. Поэтому, сверху было очень сложно понять, есть ли на перроне поезд или нет.

Визуал

Считалось, что поскольку зеленые поезда сливаются с окружающей средой в лесных и полевых зонах, они меньше привлекают внимание и не портят пейзаж.

Кроме того, зеленый – это спокойный и гармоничный цвет, что создавал приятную атмосферу для пассажиров во время путешествий.

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