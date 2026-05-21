Modern Freedom: в Нью-Йорке открылась международная выставка, где представили работы 10 украинских художников. Фото и видео

В Нью-Йорке (США) стартовала международная выставка Modern Freedom. Рядом с работами художников из Центральной и Восточной Европы свои произведения представили десять украинских художников.

Видео дня

Проект объединил работы, посвященные темам войны, памяти, потери дома и достоинства. Выставка продлится с 19 мая по 31 августа в Институте Пилецкого в США. Об этом OBOZ.UA стало известно из пресс-релиза мероприятия.

В рамках международного проекта Modern Freedom представили произведения украинских художников, которые работают с темами современного опыта войны и переосмысления реальности.

Среди представленных работ: проект Жанны Кадыровой "Паляница", аудиовизуальная инсталляция "Взрывы возле музея" Яремы Малащука и Романа Химея, кинетическая инсталляция Сергея Петлюка "Когда развеется туман", текстильная работа "Мара" Даши Чечушковой, а также серии полотен Кристины Мельник и Натальи Лисовой.

"Присутствие работы в Нью-Йорке именно сейчас – это мощная художественная поддержка на пятом году полномасштабного вторжения РФ. Убеждена, что искусство остается едва ли не единственной искренней формой высказывания в современном мире, поэтому чрезвычайно важно говорить об Украине через искусство в международном контексте. Я надеюсь, что эти работы, как вырванные воспоминания из прошлого, передадут мою любовь к каждому фрагменту родного края", – отметила художница Наталья Лисовая.

Отдельно на выставке представлена работа Софии Козловой "Линии горизонтов". Художница с 2022 года занимается плетением маскировочных сеток, используя ткани, цвета которых подбирают по фотографиям местности с передовой.

В проекте художница соединила текстильные горизонты маскировочных сеток и изображения деоккупированных территорий Херсонщины, Донетчины и Харьковщины. По словам художницы, часть материалов для работы имеет личную историю – это форма погибших военных, вещи, переданные бойцами и волонтерами.

"В своей работе я говорю о теме волонтерства, а именно изготовление маскировки для нашей армии. Эти линии горизонта – это ткань, из которой мы плетем маскировочные сетки. Большинство материалов имеют свою историю: это форма погибшего военного, футболки, которые передавали военные, детские вещи, ткани, которые привозили волонтеры. А также – фотографии полей деоккупированной Херсонщины, терриконов Донецкой области и освобожденной Харьковщины", – рассказала София Козлова.

Modern Freedom это международный художественный проект, посвященный темам свободы, памяти и опыта жизни после тоталитаризма. В выставке принимают участие художники из Украины, Польши, Чехии, Словакии, Грузии, Литвы, Молдовы, Румынии, Болгарии, Германии и других стран Центральной и Восточной Европы.

Организаторами выставки стали Институт Пилецкого в США и Университет Остравы. Партнерами с украинской стороны выступили Фонд Пилипа Орлика, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики и Одесский национальный художественный музей.

Напомним, в Национальном музее истории Украины открылась выставка работ защитника Мариуполя Виталия Кулагина "Закалено/Запечатлено". Автор представил серию рисунков, посвященных опыту войны, обороны Мариуполя и российского плена.

Также OBOZ.UA сообщал, в Киеве 1 мая открыли фотовыставку "Зима закончилась, огонь с нами до сих пор". Она посвящена 100-тысячному коллективу Нафтогаза и всем украинским газовикам, тепловикам и нефтяникам, благодаря которым удалось пройти тяжелый отопительный сезон 2025–2026. Экспозиция через личные истории нефтегазовиков показывает, как в условиях постоянных вражеских обстрелов обеспечивались тепло, газ и топливо в стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!