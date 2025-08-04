Украинцев будут готовить к национальному сопротивлению с 14 лет: в Минобороны объяснили, как это будет происходить

В Украине в рамках реформирования системы военной подготовки молодежи и студентов введут цикл подготовки к национальному сопротивлению. К нему будут привлекать украинцев с 14 лет.

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Об этом сообщил и.о. начальника отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Игорь Хорт во время круглого стола. Его цитирует Укринформ.

Игорь Хорт напомнил, что вместо базовой общевойсковой подготовки (БОВП) государство внедряет новую модель – основы национального сопротивления. Она охватит всех граждан, начиная со школьного возраста.

"Мы сейчас отходим от той системы, где все сводилось к БОВП. Это больше не просто учебная дисциплина, это цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению", – сказал представитель Минобороны.

Согласно новым подходам, подготовка граждан к национальному сопротивлению будет начинаться еще с 14 лет, через участие в военно-патриотических играх таких, как "Сокол", "Джура" и изучение обновленного предмета "Защита Украины". Его уже внедряют в школах и профтехобразовании.

Также БОВП отменят в вузах, а вместо нее введут "Основы национального сопротивления", но без присвоения военной специальности. Этот предмет будет обязательным для всех студентов.

"Это не о военной специальности. Это о мотивации, о готовности защищать страну. Предмет "Основы национального сопротивления" будет обязательным как для парней, так и для девушек. Не хочешь проходить – отчисляйся из учебного заведения", – подчеркнул Хорт.

Как отметил представитель Минобороны, БОВП преподавалась формально и не давала реальной подготовки. Зато новый подход предусматривает практическое участие в обучении, включая навыки владения оружием, тактическую и огневую подготовку.

После завершения обучения в учебных заведениях украинцы в обязательном порядке будут проходить базовую военную службу, которая станет частью общей подготовки. Новая модель уже внедряется, она позволит сделать оборону страны массовой и устойчивой, отметили в министерстве.

По словам Хорта, также будет создан еще один цикл подготовки к национальному сопротивлению – центры "18-60+".

"Мы создаем центры подготовки для всех: резервистов, студентов, желающих. Каждый сможет прийти, потренироваться, подержать оружие, понять свой уровень", – добавил и.о. начальника отдела политики национального сопротивления.

Как сообщал OBOZ.UA, в учреждениях высшего образования изменится базовая общевойсковая подготовка. В частности, студенты будут иметь 90 часов теории и 60 часов практики.

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