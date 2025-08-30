В Украине с 1 сентября стартует базовая общевойсковая подготовка для студентов: кого это не коснется

В сентябре 2025 года в Украине вступят в силу важные изменения для студентов. В частности, для тех, кто учится в вузах, вводят базовую общевойсковую подготовку (БОВП).

Она будет состоять из теоретической и практической частей, причем теоретическая будет проводиться в учебных центрах ВСУ. Подробнее о том, как будет проходить БОВП студентов, читайте в материале OBOZ.UA.

Базовая военная подготовка начнется с 1 сентября

Базовая общевойсковая подготовка в вузах Украины стартует 1 сентября. Она будет касаться тех, кто поступал на основе полного общего среднего образования – на втором курсе и на основе младшего специалиста, профессионального младшего или младшего бакалавра – на первом курсе.

В случае обучения по дневной или дуальной форме подготовка для мужчин является обязательной, для женщин – добровольной.

В течение учебного года будет продолжаться теоретическая составляющая БЗВП на базе вузов.

Она продлится три кредита Европейской кредитной трансферно-накопительной системы или 90 академических часов.

После завершения теоретической подготовки, которую предлагают засчитывать как дифференцированный зачет, и медицинского осмотра стартует практическая составляющая БЗВП.

Продолжительность практики – семь кредитов ЕКТС или 210 академических часов в течение мая – октября за счет каникул.

Практика должна происходить в учебных центрах Вооруженных сил Украины и организуется Генеральным штабом ВСУ.

Кто может быть освобожден от базовой военной подготовки

Освобождены от БВВП могут быть студенты, которые:

– по состоянию здоровья признаны непригодными к военной службе;

– служили в других государствах до приобретения гражданства Украины;

– проходили военную службу, в которую по закону включают базовую военную службу, службу по призыву или по контракту;

– имеют сертификат о прохождении базовой военной подготовки и получения военно-учетной специальности.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 августа в Минобороны заявили, что в Украине в рамках реформирования системы военной подготовки молодежи и студентов введут цикл подготовки к национальному сопротивлению. К нему будут привлекать украинцев с 14 лет.

В прошлом месяце министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, что в одной из областей Украины уже создан полигон для прохождения БЗВП студентов. По его словам, объект похож на "четырехзвездочный хостел".

