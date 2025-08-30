В Украине с 1 сентября стартует базовая общевойсковая подготовка для студентов: кого это не коснется
В сентябре 2025 года в Украине вступят в силу важные изменения для студентов. В частности, для тех, кто учится в вузах, вводят базовую общевойсковую подготовку (БОВП).
Она будет состоять из теоретической и практической частей, причем теоретическая будет проводиться в учебных центрах ВСУ. Подробнее о том, как будет проходить БОВП студентов, читайте в материале OBOZ.UA.
Базовая военная подготовка начнется с 1 сентября
Базовая общевойсковая подготовка в вузах Украины стартует 1 сентября. Она будет касаться тех, кто поступал на основе полного общего среднего образования – на втором курсе и на основе младшего специалиста, профессионального младшего или младшего бакалавра – на первом курсе.
В случае обучения по дневной или дуальной форме подготовка для мужчин является обязательной, для женщин – добровольной.
В течение учебного года будет продолжаться теоретическая составляющая БЗВП на базе вузов.
Она продлится три кредита Европейской кредитной трансферно-накопительной системы или 90 академических часов.
После завершения теоретической подготовки, которую предлагают засчитывать как дифференцированный зачет, и медицинского осмотра стартует практическая составляющая БЗВП.
Продолжительность практики – семь кредитов ЕКТС или 210 академических часов в течение мая – октября за счет каникул.
Практика должна происходить в учебных центрах Вооруженных сил Украины и организуется Генеральным штабом ВСУ.
Кто может быть освобожден от базовой военной подготовки
Освобождены от БВВП могут быть студенты, которые:
– по состоянию здоровья признаны непригодными к военной службе;
– служили в других государствах до приобретения гражданства Украины;
– проходили военную службу, в которую по закону включают базовую военную службу, службу по призыву или по контракту;
– имеют сертификат о прохождении базовой военной подготовки и получения военно-учетной специальности.
Как сообщал OBOZ.UA, 4 августа в Минобороны заявили, что в Украине в рамках реформирования системы военной подготовки молодежи и студентов введут цикл подготовки к национальному сопротивлению. К нему будут привлекать украинцев с 14 лет.
В прошлом месяце министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, что в одной из областей Украины уже создан полигон для прохождения БЗВП студентов. По его словам, объект похож на "четырехзвездочный хостел".
