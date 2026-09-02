"Мне страшно": посол ЕС рассказала, что спит в ванной из-за атак РФ

Глава представительства Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, которая живет в Киеве, рассказала, что из-за российских обстрелов она больше не спит в своей кровати. Вместо этого она засыпает на матрасе в ванной, так как это самое безопасное место в ее гостиничном номере.

Видео дня

Об этом Матернова написала в Facebook 1 сентября. Она рассказала, как прошлой ночью, после 2-х часов, в украинской столице снова завыли сирены. Тогда посол перешла из ванной в укрытие, а затем Киев начал сотрясаться от взрывов.

Россия устроила очередную масштабную атаку на столицу и пригороды, применив баллистические и крылатые ракеты, а также большое количество беспилотников с реактивными двигателями. Погибли 12 человек.

"В Киеве был целенаправленно поражено железнодорожный депо. Там погибли семь человек, шестеро из которых – железнодорожники. В Борисполе пострадали жилые дома и предприятия. Среди раненых были дети. В Одесской области Россия также нанесла удар по пограничному переходу "Орловка" с Румынией", – написала Матернова.

Она отметила, что российские атаки все чаще поражают жизненно важные артерии, обеспечивающие функционирование Украины: железную дорогу, предприятия, логистику, пограничную инфраструктуру.

"Я устала. Иногда мне страшно. Но я не жалуюсь. Киев – это моя миссия. И зная все, что я знаю сегодня, я все равно не выбрала бы никакое другое дипломатическое назначение. Я люблю этот город и восхищаюсь этой страной.

Но интенсивность этих атак становится невыносимой. Люди измотаны. Города измотаны. Вся страна живет в постоянном стрессе. Уже почти пять лет. Украине не нужно напоминать, что она должна быть стойкой. Украинцы доказывают это каждый день. Им нужно иметь возможность спать", – резюмировала дипломатка.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае этого года Катарина Матернова заявила, что европейские дипломаты останутся в Киеве, несмотря на угрозы страны-агрессора РФ. Она отметила, что Россия хочет страха, паники и изоляции Украины, но это не сработает. Посол назвала заявление Министерства иностранных дел России "шедевром лицемерия".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!