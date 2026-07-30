Мировое турне "Dance of Freedom": Александра Паскаль посетила офис ЮНИСЕФ в Найроби

Во время визита в Найроби (Кения) в рамках мирового турне "Dance of Freedom" 10-летняя украинская гимнастка Александра Паскаль приняла участие в ряде спортивных, образовательных и гуманитарных мероприятий.

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Важным событием стало мероприятие, организованное Посольством Украины в Кении совместно с ЮНИСЕФ. На мероприятие прибыли руководители ООН, дипломаты и представители общественных организаций. Александра пообщалась с высокопоставленными лицами, рассказала им об Украине и о том, как российская агрессия коренным образом изменила жизнь миллионов украинских детей.

"История Саши впечатляет и доказывает: всё возможно. Её решительность, настойчивость и смелость помогли изменить её жизнь. Благодаря надлежащей поддержке, реабилитации и помощи окружающих она смогла раскрыть свой потенциал и сегодня продемонстрировать свой талант и многочисленные способности. Она – пример не только для детей с инвалидностью, но и для всех детей, сталкивающихся с трудностями в жизни", – подчеркнул Бенджамин Мейер, представитель ЮНИСЕФ в Кении.

Во время мероприятия гости посмотрели видео об истории Александры Паскаль, которая вернулась в спорт после тяжелой травмы, полученной в результате российского ракетного удара. Кульминацией стало ее выступление "Dance of Freedom" – символ силы, несокрушимости украинских детей и веры в лучшее.

"Когда видишь молодую девушку, дух которой не сломился, несмотря на все, что с ней произошло, это очень вдохновляет. Думаю, это дает надежду и вдохновение многим детям, которые сейчас проходят через подобные испытания. Саша решила продолжать делать то, что у неё получается лучше всего", – отметила д-р Зайнаб Хава Бангура, генеральный директор Отделения Организации Объединённых Наций в Найроби.

В рамках визита Саша также пообщалась с кенийскими сверстниками, которые устроили для неё тёплый приём с музыкой и развлечениями. Встреча прошла в искренней и весёлой атмосфере.

"Дети в Кении просто классные! Они так здорово танцуют и постоянно улыбаются. Мне очень понравилось, как они меня встретили – это было невероятно", – поделилась впечатлениями Александра.

Накануне юная гимнастка вместе с украинской делегацией встретилась с Паралимпийским комитетом Кении, где обсудили перспективы сотрудничества между украинским и кенийским паралимпийскими движениями, развитие инклюзивного спорта и возможность реализации совместных международных инициатив. А еще Саша посетила Киберу – один из беднейших районов Найроби, где пообщалась с местными детьми. Для многих из них эта встреча стала источником вдохновения: история украинской спортсменки доказывает, что даже после самых тяжелых испытаний можно вернуться к активной жизни и верить в свои силы.

Международный проект Dance of Freedom реализуется Фондом Рината Ахметова при поддержке ФК "Шахтер". Каждое выступление Саши – это ещё одна возможность напомнить миру об украинских детях и той цене, которую они ежедневно платят за войну.