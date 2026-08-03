"Минутка милоты": белка заглянула на пост пограничников посреди Серебрянского леса, кадры тронули пользователей сети. Видео

Среди боевых будней в Серебрянском лесу в Луганской области к украинским защитникам иногда заглядывают "пушистые гости". Недавно к пограничникам заглянула белка, которая искала еду.

Видео дня

Бойцы угостили зверька чем-то вкусным и поделились трогательным моментом, который быстро покорил пользователей сети. Ролик опубликовали в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

"Минутка милоты посреди Серебрянского леса. Белка заглянула на позицию пограничников в поисках еды", – говорится в сообщении.

Бойцы помогли лесной обитательнице

Несмотря на сложные условия службы, пограничники не оставили неожиданную гостью без внимания. Бойцы угостили белку едой и "подарили ей немного заботы".

В Госпограничной службе отметили, что из-за войны многие дикие животные лишились естественной среды обитания, поэтому все чаще ищут пищу и убежище вблизи позиций украинских защитников.

Напомним, ранее в Донецкой области украинские военные спасли собаку, которая попала в ловушку антидроновой сетки вблизи боевых позиций. Животное не могло самостоятельно выбраться и находилось в стрессовом состоянии. На помощь пришли пограничники, которые осторожно освободили собаку.

Как писал OBOZ.UA, в Карпатах спасли двух маленьких медвежат, которые остались без матери и находились в истощённом состоянии. Животные были голодны и ослаблены, что создавало прямую угрозу их жизни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!