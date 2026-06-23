Они были измождены и голодны: в Карпатах спасли двух медвежат, оставшихся без матери. Фото

В Карпатах спасли двух маленьких медвежат, которые остались без матери и находились в истощённом состоянии. Животные были голодны и ослаблены, что создавало прямую угрозу их жизни.

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История спасения началась со случайной находки в лесу и завершилась передачей малышей в специализированный центр реабилитации. Об этом сообщает Национальный природный парк "Синевир".

Неожиданная находка в карпатском лесу

История началась во время прогулки по лесному массиву. Все началось с простой прогулки в карпатском лесу. Молодая супружеская пара Роман и Аня вдруг услышали странные звуки – это был тонкий, жалобный писк.

Когда они подошли поближе, то увидели на деревьях двух совсем маленьких медвежат. Те были напуганы, слабы и, судя по всему, остались одни.

Люди быстро поняли, что рядом может быть взрослая медведица, которая защищает своих детёнышей и может быть опасной. Поэтому они решили не рисковать и отошли.

Возвращение в лес и состояние животных

На следующий день Роман вернулся на то же место, чтобы проверить состояние животных. Медведицы рядом не было, а малыши продолжали пищать.

Мужчина несколько дней наблюдал за ситуацией, надеясь, что мать вернётся. Но этого не произошло.

На третий день стало ясно: медвежата остались одни и очень ослабели. Тогда Роман решил забрать их домой, чтобы спасти от голода. Там он их накормил и немного привел в чувство.

Помощь специалистов

Понимая, что дикие медведи не могут жить рядом с людьми, мужчина обратился к специалистам Реабилитационного центра бурого медведя в НПП "Синевир".

Специалисты сразу откликнулись и организовали приезд, чтобы забрать детёнышей в безопасное место.

К спасательной операции присоединились руководитель центра Ярослав Бундзяк и ветеринар Юрий Маслей, которые лично осмотрели медвежат и подготовили их к перевозке.

Дальнейшая судьба медвежат

По словам ветеринара, медвежата немного напуганы – это нормально после всего, что они пережили. Но в целом их состояние стабильное и угрозы жизни нет.

Теперь малышей ждет адаптация в центре "Синевир", правильное питание и постоянный уход. Там они смогут подрасти и постепенно вернуться к нормальной жизни диких животных.

Специалисты говорят: главное, что эти двое выжили. И это стало возможным благодаря неравнодушию людей, которые не прошли мимо.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ровенской области спасатели при тушении пожара сухой травы возле села Малая Совпа спасли двух маленьких оленят. Животные оказались в огненной ловушке, из которой не могли выбраться самостоятельно.

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