Минута тишины: фельдшер рассказала, как спасают людей из-под завалов после вражеских атак. Видео

Минута тишины – это критически важное мероприятие во время аварийно-спасательных работ, которые проводятся после вражеских атак для выявления людей под завалами, которые могут звать на помощь, но их невозможно услышать за грохотом машин. В такие минуты на месте разрушений полностью останавливают работу техники, выключают двигатели, прекращают разговоры.

Главный мастер-сержант службы гражданской защиты, фельдшер мобильного спасательного подразделения ГСЧС Украины Мария Кукла рассказала, как минута тишины помогает спасать людей. По ее словам, в такие моменты чрезвычайно важно сохранять спокойствие.

"Минута тишины помогает определить, где находится пострадавший", – говорит фельдшер.

Мария рассказала о недавнем случае, когда спасли мужчину, который находился под завалами дома. Он слышал все, что происходит вокруг, но не смог позвать на помощь – из-за грохота и стука техники его не было слышно.

"Как только мы сделали минуту тишины, он начал кричать и мы его нашли", – рассказала Мария Кукла.

По ее словам, такое мероприятие часто становится решающим в условиях, когда пострадавшие не имеют возможности кричать громко, ведь позвать на помощь в тишине значительно легче.

Спасатели ГСЧС Украины регулярно применяют минуту тишины для максимального использования возможностей поиска.

