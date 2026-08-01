Минобороны передадут данные украинцев из реестра налогоплательщиков

Кабинет Министров принял постановление, которым утвердил обновленный порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. В частности, правительство обязало Государственную налоговую службу передать данные об украинцах Министерству обороны.

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Также кабмин регламентировал процедуру проверки военно-учетных документов консульскими должностными лицами за рубежом. Об этом говорится в постановлении от 29 июля 2026 года № 981.

Передача данных от налоговой службы

Согласно документу, налоговая служба в течение 90 дней осуществит разовую передачу Министерству обороны сведений из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков. Данные передаются в отношении всех граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, сведения о которых подлежат внесению в реестр военнообязанных, с целью актуализации информации.

Интеграция с государственными базами

Кроме того, минобороны совместно с Офисом Генерального прокурора в течение 30 дней после технической реализации определят порядок получения электронных данных о привлечении военнообязанных к уголовной ответственности.

Государственные органы должны в течение 60 дней пересмотреть договоры об информационном обмене с Минобороны, а в течение 90 дней обеспечить техническую готовность своих баз данных к электронному взаимодействию с реестром.

При этом в целом доступ к информации, содержащейся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, остается ограниченным.

Напомним, военнослужащему, которого подозревают в избиении капеллана и подполковника во время службы в полку "Скала", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Речь идет о двух отдельных эпизодах насилия, произошедших в Харьковской области в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в марте этого года, во время прохождения базовой военной подготовки, скончались трое военнослужащих, у которых диагностировали пневмонию. По имеющимся данным, все трое погибших были военнослужащими именно полка "Скала".

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении младшему сержанту 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Ему инкриминируют избиение капеллана и подполковника в Харьковской области.

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