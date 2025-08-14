Минобороны анонсировало 'дорожную карту' для реинтеграции освобожденных пленных

Правительство Украины разработало и направило в Верховную Раду ряд законопроектов, призванных улучшить систему реинтеграции украинских защитников, которые вернулись из российского плена. Причем эта законодательная работа еще продолжается и вскоре будет создана "дорожная карта" такой реинтеграции.

Об этом рассказал новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль. По его словам, об этом шла речь во время встречи министра с освобожденными из российского плена военными.

"Договорились о создании эффективной "дорожной карты" сопровождения освобожденных воинов. Должны усиливать защиту и поддержку наших воинов, вернувшихся из плена", – отметил Шмыгаль, добавив, что достоинство и полное восстановление таких военных "в приоритете".

По словам министра, на встрече обсуждался широкий круг вопросов, с которыми обычно сталкиваются военные после возвращения из плена. Касались тем от медицинских обследований до создания отдельных подразделений, которые бы занимались этими вопросами.

Денис Шмыгаль заверил, что все конструктивные предложения взяты на проработку.

Среди уже направленных в парламент новых законопроектов Минобороны, по словам министра, есть такой, который предлагает законодательно закрепить за военными отпуск в 90 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области похоронили воина Виталия Солтисюка, который в начале полномасштабной войны стал на защиту страны. Мужчина в 2022 году попал в плен и провел во вражеской неволе 2 года и 6 месяцев. В феврале 2025 года Виталий вернулся в Украину. Но пережитые в неволе пытки сказались на его здоровье, поэтому началось длительное лечение и реабилитация. Несмотря на лечение, сердце мужчины не выдержало и остановилось в конце июля.

К сожалению, это не единственный случай, который доказывает необходимость более тщательной работы по реинтеграции бывших пленных защитников. Напомним, например, что в Здолбунове (Ривненская область) также похоронили освобожденного из российского плена украинского военного. Сергею Добровольскому было всего 43 года, он в мае этого года вернулся из российского плена. Но после возвращения на Родину не прожил и месяца.

