Министр окружающей среды Гринчук заявила о контролируемой ситуации по загрязнению реки Десна

Ситуация с загрязнением воды в реке Десна контролируемая, все соответствующие службы работают в усиленном режиме для минимизации негативных последствий на окружающую природную среду.

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Об этом сообщила министр окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук в эфире Национального телемарафона "Единые Новости", пишет УНИАН.

"Усиленный мониторинг состояния воды проводится ежедневно Госводагенством, и водоканалом на водозаборах и выше по течению. Загрязнение постепенно разбавляется, мы фиксируем этот процесс. Хочу заверить, что ситуация контролируемая", - отметила Светлана Гринчук.

Чтобы еще больше скоординировать действия всех вовлеченных органов, накануне глава Министерства провела расширенное координационное совещание с представителями Министерства здравоохранения, Министерства инфраструктуры, Госрыбагентства, Госводагентства, Госэкоинспекции, Укргидрометцентра, а также всех касающихся научных учреждений, местной власти и Киевводоканала.

По обновленным данным Укргидрометцентра, загрязненная вода ориентировочно может достичь Киевщины 14-16 сентября. По предварительному прогнозу, ожидалось, что она достигнет столицы 10-11 сентября.

"С данным типом загрязнения Киеводоканал справится своими силами. Однако если все-таки загрязнение может превышать некоторые нормы, мы нарабатываем совместно с водоканалом необходимые технологические процессы, что им гораздо быстрее и лучше было справиться с этим и не допустить ухудшения ситуации с водой на Киевщине", - отметила руководительница Министерства.

Всего за все время загрязнения продвинулось на 191 км. Его движение замедлено. Происходит естественное очищение. При визуальном осмотре загрязнения больше не имеет однородного характера, фиксируется точечно.

Ниже по течению реки загрязнения не зафиксированы. В районе города Чернигова уже отмечается улучшение ситуации.