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"Мимоза" по-новому: рецепт легкого и вкусного салата, который любят все

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
531
'Мимоза' по-новому: рецепт легкого и вкусного салата, который любят все

Салат "Мимоза" – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Стоит отметить, что готовить салат можно без рыбных консерв, заменив их запеченной скумбрией или тунцом. 

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Вкусный салат "Мимоза"

Кулинар поделилась в Instagram рецептом салата "Мимоза", который готовится очень быстро и просто. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • 3 картофелины
  • 2 моркови
  • 3 яйца
  • 2 плавленых сырка
  • 1 банка тунца в собственном соке
  • майонез
  • зелень
  • специи соль/перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Овощи для салата готовим удобным для вас способом, можно сварить или запечь. Готовые овощи охлаждаем и натираем на терке.

Овощи для салата

2. Яйца отвариваем и отделяем белки от желтков. Тунец разминаем вилкой (без жидкости, ее сливаем).

Приготовление салата

3. Салат выкладываем слоями, каждый слой смазываем майонезом и посыпаем солью и перцем по вкусу. 1 слой – картофель, 2 слой – тунец + зелень (или лук), 3 шар – морковь, 4 слой – плавленый сырок, 5 слой – белок яйца, 6 слой – желток яйца + зелень!

Готовый салат "Мимоза"

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