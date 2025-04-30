"Мимоза" по-новому: рецепт легкого и вкусного салата, который любят все
Салат "Мимоза" – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Стоит отметить, что готовить салат можно без рыбных консерв, заменив их запеченной скумбрией или тунцом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом салата "Мимоза", который готовится очень быстро и просто.
Ингредиенты:
- 3 картофелины
- 2 моркови
- 3 яйца
- 2 плавленых сырка
- 1 банка тунца в собственном соке
- майонез
- зелень
- специи соль/перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Овощи для салата готовим удобным для вас способом, можно сварить или запечь. Готовые овощи охлаждаем и натираем на терке.
2. Яйца отвариваем и отделяем белки от желтков. Тунец разминаем вилкой (без жидкости, ее сливаем).
3. Салат выкладываем слоями, каждый слой смазываем майонезом и посыпаем солью и перцем по вкусу. 1 слой – картофель, 2 слой – тунец + зелень (или лук), 3 шар – морковь, 4 слой – плавленый сырок, 5 слой – белок яйца, 6 слой – желток яйца + зелень!
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