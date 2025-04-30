'Мимоза' по-новому: рецепт легкого и вкусного салата, который любят все

Салат "Мимоза" – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Стоит отметить, что готовить салат можно без рыбных консерв, заменив их запеченной скумбрией или тунцом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом салата "Мимоза", который готовится очень быстро и просто.

Ингредиенты:

3 картофелины

2 моркови

3 яйца

2 плавленых сырка

1 банка тунца в собственном соке

майонез

зелень

специи соль/перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи для салата готовим удобным для вас способом, можно сварить или запечь. Готовые овощи охлаждаем и натираем на терке.

2. Яйца отвариваем и отделяем белки от желтков. Тунец разминаем вилкой (без жидкости, ее сливаем).

3. Салат выкладываем слоями, каждый слой смазываем майонезом и посыпаем солью и перцем по вкусу. 1 слой – картофель, 2 слой – тунец + зелень (или лук), 3 шар – морковь, 4 слой – плавленый сырок, 5 слой – белок яйца, 6 слой – желток яйца + зелень!

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