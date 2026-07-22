Миллион прививок, модернизация больниц и научный подход: чем отличился Левон Никогосян в сфере здравоохранения Одесской области

Увольнение с должности директора Департамента здравоохранения Одесского городского совета Левона Никогосяна стало предметом дискуссий в профессиональной медицинской среде. И хотя кадровые решения такого уровня обычно воспринимаются преимущественно через политическую призму, специалисты отрасли обращают внимание на другой аспект: сегодня украинская система здравоохранения нуждается в руководителях, сочетающих научную подготовку, практический опыт и навыки эффективного управления в кризисных условиях. Именно такими качествами обладает Никогосян.

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Об этом пишут "Украинские новости".

Карьерный путь Левона Никогосяна начался в медицине. Он окончил Одесский государственный медицинский университет, прошел подготовку врача-интерна и освоил современные эндоскопические методики. В то же время его профессиональное развитие не ограничилось практической медициной. В 2013 году он защитил докторскую диссертацию по специальности "акушерство и гинекология" в Одесском национальном медицинском университете, получив степень доктора медицинских наук.

Наибольшему испытанию управленческие способности Никогосяна подверглись в 2021 году, когда он возглавил систему здравоохранения Одессы во время пандемии COVID-19. В одном из интервью изданию "Одесса Медиа" он отмечал, что самая большая ответственность в этой работе — ответственность за здоровье всех жителей города.

В период пандемии под руководством Левона Никогосяна в Одессе была развернута сеть центров массовой вакцинации, а жители получили возможность выбирать между несколькими сертифицированными вакцинами. Уже в начале 2022 года в городе было сделано миллион прививок от COVID-19 — один из лучших показателей среди украинских городов.

Отдельным направлением работы Никогосяна стало техническое укрепление больниц. Во время кислородного кризиса в опорных медицинских учреждениях устанавливали новые кислородные станции, что позволило обеспечить лечение большого количества пациентов в самый сложный период пандемии.

До этого Левон Никогосян возглавлял коммунальное предприятие "Одессафарм". Работа предприятия велась в условиях постоянного контроля со стороны антикоррупционных органов, а одним из ключевых принципов он называл прозрачность закупок и бесперебойное обеспечение медицинских учреждений сертифицированными препаратами и средствами защиты даже в условиях глобального дефицита.

После начала полномасштабной войны система здравоохранения столкнулась с новыми вызовами. Медицинские учреждения одновременно оказывали помощь местным жителям и тысячам внутренне перемещенных лиц. По словам Левона Никогосяна, эффективность работы возможна только при условии системного подхода, когда все элементы управления работают на конечный результат – качественную помощь пациенту.

Дополнительным аргументом является опыт Левона Никогосяна в качестве президента Ассоциации фармацевтов Одесской области и работа в Одесском городском совете в составе профильной комиссии по вопросам здравоохранения. Это позволило ему наладить эффективное взаимодействие с органами власти, профессиональным сообществом и международными партнерами.

По мнению экспертного сообщества, именно сочетание научной подготовки, практического опыта и кризисного менеджмента делает специалистов такого уровня, как Левон Никогосян, востребованными для дальнейшего развития украинской медицинской отрасли. Переход руководителя такого уровня с муниципальной должности на руководящую должность в ведущем научно-медицинском учреждении эксперты называют не просто логичным, а стратегически целесообразным шагом. Ведь страна не может позволить себе терять кадры, способные удерживать систему под давлением обстрелов, эпидемий и экономических потрясений.