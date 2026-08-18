Микрообучение вместо YouTube: как Hillel IT School создает бесплатную альтернативу сомнительным советам из интернета

Коммерческая IT-школа с более чем 80 000 выпускников расширяет ассортимент бесплатных образовательных продуктов. Логика проста: есть темы, которые сейчас актуальны для общества – и на них есть спрос. Людям не обязательно платить за ответ.

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За первое полугодие 2026 года Hillel IT School открыла бесплатный доступ сразу к трем курсам: по поиску работы в IT, психическому здоровью на работе и практическим упражнениям для тех, кто работает сидя: как снять напряжение со спины, глаз и тела прямо на рабочем месте. Аудитория – не только IT-специалисты. Курсы ориентированы на широкий круг людей: ветеранов, возвращающихся на гражданский рынок труда, ВПЛ, людей, меняющих сферу деятельности, и всех, кому сейчас просто тяжело – на работе, с тревогой, с пониманием, куда двигаться дальше.

"Мы понимаем, какие темы сейчас вызывают озабоченность в обществе, особенно в профессиональной сфере. Поиск новой работы, трудоустройство за рубежом, вопросы психологии – это то, что больше всего беспокоит. Поэтому и решили сделать это бесплатно", – говорит Вадим Друмов, генеральный директор и соучредитель Hillel IT School.

При этом Друмов не скрывает и логику: "Может, это станет первым знакомством со школой. И если когда-нибудь понадобится что-то большее, люди уже будут знать, куда обращаться".

Подчеркивают и эффективность таких запусков – высокая вовлеченность. Эти курсы проходят до конца более 70% пользователей в первые дни после того, как человек "записался/получил видеозапись этих курсов".

Среди тех, кто проходит курсы, – люди в совершенно разных обстоятельствах: офисные работники, бухгалтеры, медики, военные и другие. Об этом свидетельствуют отзывы пользователей. Их объединяет одно: возможность за несколько минут просмотреть урок, повторить упражнение или быстро найти ответ на конкретный вопрос. Что сделать перед важным разговором? Как остановить панику? Как снять напряжение со спины прямо на рабочем месте — и сразу выполнить полезное упражнение.

Показательно, что курсы меняют не только привычки, но и базовые представления о том, как всё устроено на самом деле. Оксана Поваляева, студентка по веб-дизайну в Hillel IT School, поделилась своими впечатлениями после прохождения бесплатного курса по трудоустройству "Как найти работу в сфере ИТ: стратегияпоиска"

"Я часто ловила себя на мысли: „А, значит, это уже не так работает". Большая часть информации, которую я слышала раньше о поиске работы, сейчас устарела. Например, я думала, что резюме на должность графического дизайнера должно быть красивым: с красивыми шрифтами, элементами и подходами, чтобы сразу были видны мои навыки. А на самом деле ATS даже не смогла распознать мой файл и не пропустила его дальше. Этот курс актуален и максимально насыщен полезными знаниями".

"YouTube и соцсети переполнены разнообразным контентом – и не всегда понятно, кому и почему доверять. Нам было важно создать качественную альтернативу: краткую сводку в удобном формате от эксперта с реальным опытом. Это наш эксперимент с микрообучением – и он сработал: человек за несколько минут получает конкретный ответ и сразу может применить его. В видео, в тексте, с транскрипцией или гайдом – в зависимости от того, что удобнее именно сейчас – и мы всё это предоставляем", – говорит Алина Первушина, Head of PR Hillel IT School, инициатор проекта.

В школе уже анонсируют, что бесплатное направление планируют расширить ещё в несколько раз. Но все карты пока не раскрывают.

"IT-школа сегодня – это уже давно не только о технологиях. Это о людях, которые хотят оставаться востребованными, развиваться и получать удовольствие от того, чем занимаются. Человеку сейчас нужны разные навыки, и мы готовы продолжать в этом помогать: больше, шире, доступнее и по темам, которые волнуют", – говорит Вадим Друмов.

Hillel IT School – одна из крупнейших IT-образовательных платформ Украины, входит в топ-3 по количеству выпускников согласно исследованию "Digital Tiger: the Power of Ukrainian IT" IT-ассоциации Украины. Все три бесплатных курса доступны на платформе Hillel Max.