'Метинвест' расширит уникальную программу хибуки-терапии для детей: она появится еще в трех городах

Группа "Метинвест" расширяет программу подготовки педагогов и психологов по хибуки-терапии для помощи детям, которые получили психологические травмы из-за войны. В 2026 году к проекту, который уже действует в Запорожье, присоединятся Кривой Рог и Каменское.

Хибуки-терапия это метод психологической поддержки детей через взаимодействие с мягкой игрушкой в виде собаки. Название происходит от ивритского слова "хибук", что означает "объятия". Благодаря длинным лапам с липучками ребенок может крепко обнимать игрушку, что помогает снизить уровень тревожности и почувствовать безопасность.

Метод был разработан в Израиле и адаптирован для Украины после начала полномасштабной войны психотерапевтом Дафни Шарон-Максимов вместе с украинскими специалистами. Он применяется для работы с детьми в возрасте от 4 до 17 лет, которые имеют симптомы стресса – тревожность, страхи, нарушения сна, замкнутость или агрессию. По данным программы, после прохождения курса из 6–10 занятий у 95% детей симптомы травматизации исчезают.

В рамках проекта в 2023 году "Метинвест" профинансировал изготовление 120 игрушек Хибуки для детей из Покровска и Мирнограда. В 2024–2025 годах в Запорожье провели обучение для 75 специалистов, а курс терапии прошли более 225 детей из семей военных, ветеранов, переселенцев и других уязвимых категорий.

В этом году программу масштабируют: в трех городах планируется подготовить еще 120 учителей, воспитателей и психологов. Обучение в Запорожье стартует в апреле, в Кривом Роге – в мае, в Каменском – в октябре.

Курс состоит из девяти онлайн-занятий продолжительностью 2–2,5 часа каждое, которые проходят дважды в неделю в течение месяца. Участников отбирают на основе мотивационных эссе. После завершения обучения специалисты получают сертификаты и игрушку Хибуки для дальнейшей работы, а также должны провести курс занятий для детей из уязвимых групп.

Программу финансирует "Метинвест" в сотрудничестве с израильскими авторами проекта "Хибуки-терапия", местными органами власти и общественными организациями. В частности, в Запорожье к реализации приобщены ОО "Запорожье. Платформа совместных действий" и департамент образования горсовета, в Кривом Роге – ОО "Криворожский фонд будущего", в Каменском – городской департамент образования.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова также реализует проект уникальной реабилитации ветеранов через плавание – "Свободные волны". В нем приняли участие уже более 400 ветеранов и военных: они бесплатно тренируются в бассейнах Запорожья, Кривого Рога и Каменского по специальной методике олимпийского призера по плаванию Дениса Силантьева. Базовый курс – 16 занятий, во время которых сочетаются физическая реабилитация и психологическая поддержка.