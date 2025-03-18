Метинвест Политехника присоединилась к подготовке менеджеров по восстановлению общин в рамках проекта 'Школа восстановления общин'

Украина активно готовится к восстановлению, и уже сейчас идет обучение тех, кто будет отвечать за восстановление городов и сел. Один из крупнейших проектов – "Школа восстановления общин" – объявил о партнерстве с Метинвест Политехникой в рамках подписанного меморандума, сообщает пресс-служба проекта.

Видео дня

Образовательную программу для слушателей разрабатывают преподаватели Метинвеста Политехники. В фокусе – анализ данных, управление проектами, подготовка грантовых заявок и работа с посттравматическим населением.

"Метинвест Политехника активно приобщается к подготовке специалистов, которые смогут восстанавливать общины после войны, используя современные знания и методики. У нас уже есть опыт разработки образовательных программ для восстановления. В частности, второй год наши магистры учатся по программе "Управление модернизацией металлургии", которая будет востребована во время восстановления Украины. Интеграция академического образования с реальными вызовами позволяет готовить компетентных управленцев, способных принимать эффективные решения и внедрять инновационные подходы к восстановлению. Партнерство со "Школой восстановления общин" и общественной организацией "Мариуполь Реборн" - еще один шаг в развитии практикоориентированного образования, которое оказывает непосредственное влияние на будущее страны", - отметил ректор Метинвест Политехники Александр Поважный.

Идея "Школы возрождения общин" возникла на основе плана Mariupol Reborn в восстановлении и адаптации мировых практик, а также на запросы других общин, планирующих или уже начавших восстановление. Как объясняют инициаторы, школа создана для того, чтобы помочь общинам решить одну из главных проблем после войны – нехватку профессиональных управленцев для восстановления.

"Команда муниципалитета Мариуполя запустила "Школу восстановления общин" как стратегически важный проект, дающий шанс украинским менеджерам получить уникальные знания от лучших зарубежных и международных преподавателей. Рады масштабироваться – Метинвест Политехника – ценный образовательный партнер, благодаря которому мы расширяем свои возможности при подготовке команд восстановления пострадавших от войны общин. Украине очень нужны квалифицированные, заинтересованные и мотивированные управленцы, которые готовы закачать рукава и много работать, чтобы построить экономически сильные и комфортные для общества", – заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Формат обучения комбинирован: онлайн-лекции, офлайн-встречи, форумы, воркшопы и стади-туры. Отдельный блок – обмен опытом между общинами и внедрение мировых практик устойчивого развития.

Школа восстановления общин – это возможность получить реальные знания, практические алгоритмы действий и поддержку экспертной среды, отмечают организаторы.

"В бизнесе есть несколько действенных подходов для поиска лучших сотрудников. Можно сразу "захедхантить" ценные кадры, которые сами себя сделали, а можно создать целую систему ценных кадров. Для этого нужно инвестировать в образование, в обучение, в переквалификацию. Подход универсален для всего, и мы пользуемся им в "Школе восстановления общин": чтобы стать лучше, нужно учить лучших и учиться у лучших. Именно поэтому Метинвест Политехника присоединилась к нашему проекту. Это уникальный опыт совершенно нового образования, которое нам нужно при подготовке квалифицированных менеджеров возрождения", – отметила директор по коммуникациям SCM, член Наблюдательного совета ОО "Мариуполь. Реборн" Наталья Емченко.

Итогом обучения станет "Профиль общины периода восстановления" - документ, который поможет четко планировать восстановление. Самые успешные выпускники смогут продолжить обучение в ведущих университетах страны.

Напомним, Школа восстановления общин, основанная Ассоциацией городов Украины и ОО "Мариуполь.Реборн", направлена на подготовку муниципальных менеджеров для периода восстановления. Проект реализуется при поддержке Правительства Великобритании в рамках программы UK International Development и Международного республиканского института (IRI Ukraine) в партнерстве с Метинвестом и SCM Рината Ахметова.

Образовывающими партнерами проекта являются Метинвест Политехника и Национальный университет "Киево-Могилянская Академия".