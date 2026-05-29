'Метинвест' поддержал создание современных STEM-пространств в 250 лицеях Украины

Министерство образования и науки Украины, Группа "Метинвест", ДТЭК и другие партнеры запустили проект Modern Learning Spaces, который предусматривает создание современных STEM-пространств в академических лицеях по всей стране. Инициатива призвана помочь решить проблему дефицита инженерных и технических кадров и подготовить молодежь к работе в ключевых отраслях экономики.

В рамках проекта в 2026 году МОН направит 1,9 млрд грн на обустройство около 250 учебных заведений. В школах создадут современные лаборатории и кабинеты естественных дисциплин, где ученики смогут не только изучать теорию, но и работать с оборудованием, проводить опыты и получать практические навыки.

В МОН говорят, что развитие STEM-образования является одним из ключевых элементов реформы старшей школы и важным условием для восстановления страны.

"Украине нужны инженеры, технологи, исследователи и специалисты, которые будут создавать решения для восстановления страны, развития экономики и усиления безопасности", – отметил министр образования и науки Оксен Лисовой.

Одним из главных партнеров проекта стал "Метинвест": совместно с ДТЭК компания профинансировала работу специальной команды сопровождения, которая будет помогать школам реализовывать проекты модернизации – от планирования ремонтов до установки оборудования и контроля качества работ. На эти цели компании направили около 11 млн грн.

В "Метинвесте" отмечают, что поддержка STEM-образования является частью долгосрочной стратегии подготовки будущих специалистов для украинской промышленности. Компания уже много лет развивает собственную образовательную экосистему – от STEM-проектов для школьников и сотрудничества с профтехобразованием до обучения в "Метинвест" Политехнике и дальнейшего трудоустройства.

"Будущее украинской промышленности сегодня формируется в школах, лабораториях и университетах. Мы стремимся формировать новое поколение инженеров, в которых нуждается и современная экономика, и будущее восстановление Украины", – говорит директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы "Метинвест" Татьяна Петрук.

В компании подчеркивают, что дефицит инженеров, физиков и технических специалистов уже сегодня является серьезным вызовом для металлургии, энергетики и других базовых отраслей экономики. Именно поэтому инвестиции в STEM-образование – это вклад в будущий кадровый резерв страны.

Ожидается, что до 1 сентября 2026 года 143 пилотные академические лицеи начнут обучение в полностью обновленных образовательных пространствах. В конце года партнеры представят первый публичный отчет с результатами реализации проекта.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года он вложил более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса. Также компания ввела инициативу Steel Force, которая направлена на подготовку нового поколения специалистов, которые будут участвовать в восстановлении украинской промышленности после войны.