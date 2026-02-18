Метели возвращаются: спасатели рассказали, в каких областях Украины ожидается непогода

В Украине 19 февраля ожидается "значительное ухудшение погодных условий". Страну накроют снегопады, которые сильный ветер превратит в метели, на дорогах будет гололедица. По значительной территории Украины объявлено предупреждение об "опасных метеорологических явлениях" первого, желтого уровня опасности.

Об этом сообщают спасатели ГСЧС Украины. В свою очередь предупреждение об опасности и погодную карту обнародовали в Укргидрометцентре.

Где и что прогнозируется

В частности, значительный снег и метели прогнозируют ночью 19 февраля в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях.

Порывы ветра до 15-20 м/с ожидаются ночью в южных и большинстве центральных областей, а днем – также и на Левобережье.

"На всех дорогах страны, кроме юго-востока и Закарпатья будет гололедица, это первый уровень опасности", – отмечают спасатели.

Что говорят синоптики

Аналогичное предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине обнародовал и Укргидрометцентр.

"19 февраля ночью в южных и большинстве центральных областей, а днем и на Левобережье порывы ветра достигнут 15-20 м/с; в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях ночью значительный снег, метель. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – предупреждают синоптики.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в четверг, 19 февраля, Украину накроют морозы и порывистый ветер, который местами может достигать штормовых значений. Но несмотря на сложные условия, также прогнозируют прекращение осадков уже днем. Более того, ожидается ощутимое потепление уже с начала следующей недели, говорит известный синоптик Наталья Диденко.

Так или иначе, уже сегодня Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины развернуло круглосуточную работу Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по всей стране. Решение приняли из-за вышеупомянутого ухудшения погодных условий в большинстве областей страны.

