Металлодетекторы, видеонаблюдение и не только: во всех школах Украины введут новые меры безопасности

Министерство внутренних дел утвердило новый перечень мероприятий по охране учреждений общего среднего образования на период военного положения. Отныне физическая охрана, проверка учеников металлодетекторами, наличие кнопок срочного вызова полиции и камер видеонаблюдения станут обязательными стандартами для всех украинских школ.

Видео дня

Об этом говорится в приказе МВД, обнародованном на сайте Верховной Рады. Документ существенно меняет подходы к безопасности в школах.

Что изменилось

Физическая охрана

Отныне каждое заведение среднего образования должно обеспечить физическую охрану.

Это может быть:

подразделение полиции охраны;

лицензированная охранная компания;

подготовленный работник школы.

Охранники обязаны прибывать в школу за 60 минут до начала занятий, регулярно обходить территорию и помещения заведения в течение дня, проверять исправность сигнализации и металлодетекторов.

В случае чрезвычайной ситуации охранники также помогают в эвакуации учащихся.

Металлодетекторы

Новые требования предусматривают установку стационарных или ручных металлодетекторов на всех входах в заведение. При этом обязательную проверку будут проходить ученики 5-11 классов, педагоги, персонал и посетители школы.

Видеоконтроль и кнопка вызова полиции

Все школы должны обустроить стационарную или мобильную систему срочного вызова полиции, а также установить видеонаблюдение.

Видеокамеры должны охватывать входы, коридоры, холлы, лестничные клетки, а также актовые и спортивные залы, внешний периметр школы и территорию возле укрытий.

Исключение составляют только помещения личного пользования — уборные и раздевалки.

Записи с камер должны храниться не менее 30 суток.

Кто будет платить за охрану

Финансирование мер безопасности возлагается на учредителей образовательного учреждения, то есть местные общины, или на другие законные источники. Сбор средств с родителей на эти цели является незаконным.

Об этом заявила образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

"Применение мер по охране в учебных заведениях не может сочетаться с действиями, которые наносят физические или моральные страдания лицам вследствие физического или психологического воздействия или унижают их достоинство", – подчеркнула омбудсмен.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр образования и науки Оксен Лисовой сказал, будут ли запрещать смартфоны в школах. По его словам, этот вопрос сейчас не является приоритетом для образовательного ведомства. В то же время школы могут самостоятельно заключать договор с родителями по такой инициативе и вводить соответствующий подход без отдельной директивы министерства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!