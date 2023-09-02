Meta может ввести платные подписки без рекламы для Facebook и Instagram – WSJ

Компания Meta исследует возможность внедрения платных версий Facebook и Instagram. Они не будут включать рекламу для пользователей в Европейском Союзе.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal. По словам источников, такой шаг может помочь Meta защитить себя от потенциальных проблем в области конфиденциальности и возможных проверок со стороны регуляторов Европейского союза.

Компания предоставляет пользователям альтернативу к своим рекламным сервисам, которые ранее основывались на анализе данных пользователей.

Представители компании заявили, что Meta также продолжит предлагать бесплатные версии Facebook и Instagram с рекламой в Европейском Союзе.

Неизвестно, сколько будут стоить платные версии приложений и когда компания может их запустить.

Представитель Meta отказался от комментариев.

Введение платных подписок стало бы одним из наиболее ярких примеров того, как компании вынуждены пересматривать свои продукты, чтобы соответствовать правилам обработки данных и другим государственным политикам, особенно в контексте Европы.

В июле высший суд Европейского Союза фактически запретил компании Meta объединять данные, собранные о пользователях на ее платформах, включая Facebook, Instagram и WhatsApp, а также на сторонних веб-сайтах и в приложениях, если только она не получит на это явного согласия пользователей.

В январе ирландские регуляторы также оштрафовали компанию на 390 миллионов евро за то, что она заставляла пользователей принимать персонализированную рекламу как условие использования Facebook.

Некоторые инсайдеры Meta считают, что предоставление пользователям возможности отказаться от рекламного сервиса, сохраняя при этом доступ к платной версии Facebook или Instagram, может уменьшить беспокойство некоторых европейских регуляторов.

Даже если платную версию выберут немного людей, предоставление такой возможности может служить интересам Meta в регионе.

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