Местами выпадет мокрый снег: синоптики дали неутешительный прогноз на первый день октября. Карта

Согласно последним прогнозам погоды, в Украине 1 октября будут умеренные, в северной части небольшие дожди. А на высокогорье Карпат ожидают мокрый снег.

В эти сутки ожидается довольно сильный восточный ветер с порывами до 7-12 м/с. Укргидрометцентр отмечает, что в северо-восточной части страны порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Погода в стране 1 октября

В целом в Украине ночью ожидают 3-8 градусов тепла, а днем – от 5 до 10 градусов. Но на высокогорье Карпат температура и ночью, и днем будет оставаться около 0°.

"Традиционно теплее всего будет на Закарпатье и юге страны, там столбики термометров будут достигать от +11 до +16 градусов", – отметили специалисты.

Погода 1 октября в столице

В эти сутки на территории Киевской области и Киева будет облачно. Ночью местамипрогнозируют "небольшой дождь". Восточный ветер достигнет 7-12 м/с.

В целом в области ночью будет 3-8° тепла, но днем температура воздуха достигнет 5-10°. В самой столице ночью будет 4-6° тепла, а днем не теплее 7-9°.

Что говорят специалисты

Погоду в Украине продолжат формировать атмосферные фронты. Именно они вместе с восточным ветром обусловят дождливую сутки. Однако это касается лишь первых дней октября.

Напомним, что известный украинский синоптик Наталья Диденко также прогнозирует холодное начало октября с дождями почти по всей стране.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате сильных осадков и штормового ветра в Одессе частично подтоплены улицы и остановлено движение отдельных видов транспорта. Движение общественного транспорта и автомобилей затруднено в разных районах города.

