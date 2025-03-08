Местами ожидается до 20 градусов тепла: синоптики дали прогноз погоды на 8 марта

Погода в Украине в субботу, 8 марта, будет теплой и солнечной во всех регионах. На западе температура воздуха местами будет до +20 градусов. Осадков не предполагается.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Синоптики отмечают, что погоду в Украине 8 марта будет предопределять антициклон, который в течение суток будет перемещаться в восточном направлении.

Поэтому погода будет солнечной и теплой. Ветер с юго-востока, умеренный.

Температура воздуха днем будет колебаться от +13 до +18 градусов; на Прикарпатье столбики термометров будут показывать до +20 градусов, на побережье морей ожидается от +9 до +14.

Температура ночью будет колебаться от +3 до -2 градусов.

В столичном регионе 8 марта ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем от +13 до +18 градусов; в Киеве ночью от +1 до +3, днем до +17 градусов.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, что на выходные, 8-9 марта, в Украине будет наблюдаться стабильная весенняя солнечная погода с отсутствием осадков и комфортными температурными показателями. Днем столбики термометров поднимутся до +16 градусов почти по всей стране, кое-где – до +18, в восточных регионах немного прохладнее – до +13.

Как сообщал OBOZ.UA, начало весны принесет в Украину потепление, при этом местами возможны осадки в виде мокрого снега. В первые дни марта ожидается ощутимое повышение температуры воздуха, особенно в светлое время суток.

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