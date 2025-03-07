В Украине на выходных потеплеет до +18: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В выходные, 8-9 марта, в Украине будет наблюдаться стабильная весенняя солнечная погода с отсутствием осадков и комфортными температурными показателями. Днем столбики термометров поднимутся до +16° почти по всей стране, кое-где – до +18°, в восточных регионах немного прохладнее – до +13°.

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Дожди не ожидаются, а небо будет ясным или с небольшой облачностью. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на 8 марта

По всей Украине 8 марта ожидается солнечная погода без осадков. Температура ночью от -2° до +3°, а днем потеплеет до +14...+18°. Самые высокие температуры прогнозируются в Харьковской области (+16°...+18°), а самые низкие – в Луганской области (+12°...+14°).

Во Львовской, Волынской, Ривненской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях днем столбики термометров будут колебаться от +14° до +16°, а ночью могут опуститься до -1°.

На севере страны тоже будет солнечно и тепло. В Киеве ожидается до +15° днем, а ночью температура воздуха будет колебаться от +4° до -2°.

В Черниговской и Сумской областях днем от +14° до +16°, ночью – +3°...-1°.

В Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской областях синоптики прогнозируют от +14° до +16° в дневное время, а в ночное – от +3° до -1°.

В Укргидрометцентре сообщили, что на Харьковщине днем столбики термометров поднимутся до +18°, в Донецкой области – до +16°, а в Луганской области ожидается от +12° до +14°. Ночью возможен небольшой минус и ноль.

На юге Украины днем будет также солнечно, от +14° до +16°, а ночью от +3° до -1°.

Прогноз погоды на 9 марта

По всей территории Украины в воскресенье, 9 марта, ожидается солнечная погода, без осадков. Температура ночью от -2° до +3°, а днем потеплеет до +14...+16°. В восточных регионах, в частности в Луганской области, температура днем будет несколько ниже и будет колебаться от +11° до +13°.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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