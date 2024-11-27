Местами мокрый снег и дождь: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 27 ноября

В среду, 27, погода в Украине будет прохладной, на небе ожидается переменная облачность. В западных и северных областях ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а на остальной территории будет сухо.

Видео дня

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Так, ночью в западных, а днем в северных регионах местами выпадет небольшой мокрый снег, также синоптики прогнозируют дожди.

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица, а в южной части Украины ночью и утром местами туман.

Ветер будет иметь переменное направление, его скорость составит 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью по стране будет 3-8 градусов мороза, на западе и юго-востоке – около 0. Днем столбики термометров покажут от 2 градусов мороза до 3 тепла, а в западных областях, в Одесской области и в Крыму – 2-7 градусов с отметкой "плюс".

В Киевской области сегодня ночью без осадков, а днем местами пройдет небольшой мокрый снег. На дорогах кое-где будет гололедица.

Температура ночью по области составит 3-8 градусов мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла. В Киеве ночью 5-7 градусов мороза, днем около 0.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшее время украинцам не стоит ожидать сильных морозов, однако ночью температура будет опускаться до минусовых отметок – самой морозной будет ночь на 27 ноября. Также на этой неделе возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!