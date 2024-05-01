Местами до 27 градусов тепла: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 2 мая

Погода в Украине в четверг, 2 мая, будет теплой и солнечной практически во всех регионах. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +25 градусов, а на юге ожидается до +27.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. В то же время в нескольких областях днем возможны небольшие осадки.

Так, в Сумской, Харьковской и Луганской областях днем местами возможен небольшой дождь. Ветер в четверг будет северо-восточный, на западе страны – юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью столбики термометров по Украине будет показывать от +6 до +11 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +25 градусов. В западных и восточных регионах будет от +22 до +24, а на юге Украины - до +27.

В столичном регионе синоптики обещают 2 мая переменную пасмурность, без осадков. Температура ночью от +6 до +11, днем от +20- до +25; в Киеве ночью от +9 до +11 градусов, днем от +22 до +24.

Также в Укргидрометцентре предупредили о значительной снеголавинной опасности (3 уровень), на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в воскресенье, 5 мая, на праздник Пасхи днем пройдут кратковременные дожди с грозами в северных областях, на западе, в центральной части и на Харьковщине. На юге, Луганщине и Донетчине осадков не ожидается.

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