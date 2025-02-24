Местами до 16 градусов мороза ночью: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 25 февраля.

Во вторник, 25 февраля, морозы не покинут Украину. Местами синоптики прогнозируют до минус 16 градусов ночью. На дорогах страны, кроме запада и юга, местами гололедица.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Осадков не ожидается, возможна небольшая облачность. Лишь в восточных областях местами будет идти небольшой снег.

"Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в западных, юго-западных областях и Крыму ночью 3-8°С мороза, днем 2-7°С тепла", – говорится в сообщении синоптиков.

На остальной территории ночью прогнозируется 8-13°С мороза, на северо-востоке страны до 16°С мороза, днем от 2°С до 3°С тепла, на Левобережье 2-7°С мороза.

В Киевской области и столице также возможна небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°С мороза, днем от 2°С до 3°С тепла. В Киеве ночью 8-10 ° С мороза, днем 1-3 ° С тепла.

Как писал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко ранее заявила, что в первые дни новой недели в Украине сохранится морозная погода, потепление ожидается только с 25-26 февраля, а в восточных областях – с 1 марта. Резким оно не будет.

В свою очередь синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха прогнозировала, что погода в Украине в последние дни февраля может значительно измениться – морозы отступят и наступит весеннее потепление. В то же время на дорогах еще будет гололедица, а на крышах сосульки.

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