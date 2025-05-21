'Меня ранил осколок кассетного снаряда': Даниил из Богодухова рассказал свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Это был обычный летний день. Даниил, 15-летний житель Богодухова Харьковской области, разговаривал по телефону в своей комнате, когда получил тяжелое ранение – осколок кассетного снаряда прошел сквозь его руку. Своей историей Даниил поделился во время прохождения курса физической и психологической реабилитации в санатории на Закарпатье, который ему организовал Фонд Рината Ахметова.

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Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова Даниил рассказал, что, услышав отдаленные взрывы, не сразу понял, что происходит и пошел в мамину комнату. Вместе они стали звонить младшему брату парня – тот в это время находился на улице. В этот момент в помещении посыпалось стекло.

"Маму оглушило, а я выбежал в коридор. Смотрю - рука ранена. Я сначала думал, что это стеклом порезало. Закричал: "Мам, рука! ", а она не слышит. Когда пришла в себя, сказала: "Я вижу кровь"", – вспоминает шоковый момент Даниил.

Первую помощь маме и сыну оказали соседи. Даниил признается, что сначала не чувствовал боли. Осознание случившегося настигло его позже.

"Уже вечером, в больнице, рука начала сильно болеть. Врачи сказали, что меня ранил осколок от кассетной бомбы. Он зашел в локоть и вышел через предплечье. Повезло, что не застрял", - уточняет Даниил.

С тех пор сила в руке исчезла, но парень не теряет надежду, что ему удастся восстановить подвижность и вернуться к занятиям в тренажерном зале.

Смотрите историю Даниила по ссылке.

В рамках проекта "Реабилитация раненых детей" программы "Ринат Ахметов – Детям!" Фонд оказывает помощь детям до 18 лет, которые получили тяжелые травмы в результате войны. Благодаря программе разностороннюю поддержку получили почти 6 миллионов детей со всей Украины. Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра.

Если вашим детям или тем, о ком вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0800509001 (линия работает с понедельника по пятницу).

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

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