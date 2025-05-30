Медик раскрыла простой телефонный лайфхак, который способен спасти жизнь: понадобится несколько минут

Смартфон сегодня является незаменимым помощником во многих случаях, в частности он может даже спасти жизнь человека. Одна из работниц в области медицины рассказала о простом сервисе для телефона, доступ к которому можно получить через приложение "Здоровье" на iPhone.

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Он позволяет внести важную медицинскую информацию – в частности об аллергиях, хронических заболеваниях и лекарствах, которые вы принимаете. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как отмечает парамедик, эта информация может иметь решающее значение для медиков в случае экстренной ситуации. Не зная, например, об опасной аллергии на определенный препарат или о наличии лекарств, которые могут вступить в нежелательное взаимодействие, они рискуют применить лечение, которое нанесет больному вред вместо помощи.

Также людям следует использовать функцию для ввода контактов на случай чрезвычайных ситуаций, с которыми смогут связаться парамедики.

"В течение многих лет я была на нескольких (неотложных случаях. – Ред.), и вчера была на одном из них, где мужчине было очень плохо, и мы ничего о нем не знали, у него не было никаких документов, ничего", – отметила работница в сфере медицины.

Парамедик объяснила, что первое, что она обычно делает, это проверяет телефон пациента, чтобы узнать, есть ли какие-то заболевания, о которых команда должна знать.

"Как только смогу, я достану чей-то телефон и сразу же обращусь к его экстренной информации. Мне не нужен PIN-код или ваше лицо, чтобы получить доступ к этой экстренной информации, и это может потенциально изменить нашу жизнь, если мы узнаем, что на ней", – рассказала она и добавила, что создание медицинского удостоверения занимает несколько минут и самым главным является то, что к этой информации могут получить доступ сотрудники экстренных служб, даже когда ваш телефон заблокирован.

Как настроить Медицинский ID:

– откройте программу"Здоровье" и выберите вкладку "Итоги";

– коснитесь своего изображения профиля на изображении профиля в верхнем правом углу;

– под изображением профиля нажмите "Медицинский ID";

– чтобы Медицинский ID был доступен на заблокированном экране iPhone, включите параметр "Показывать под замком". В чрезвычайной ситуации люди, которые могут помочь, получат нужную информацию. Чтобы отправлять информацию из Медицинского ID экстренным службам, включите параметр "Распространение при экстренном вызове". Когда вы вызываете экстренные службы или отправляете им текстовое сообщение на iPhone или Apple Watch, они автоматически получат информацию из вашего Медицинского ID.*;

– рядом с полем, которое необходимо обновить, нажмите "Изменить" или "Добавить". Можно добавить информацию о лекарствах, которые вы принимаете, а также об имеющихся аллергиях и заболеваниях;

– выберите "Готово".

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