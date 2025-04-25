Как освободить память на смартфоне: шесть простых шагов

Многие пользователи смартфонов получали раздражительные оповещения типа: "Хранилище заполнено", "Недостаточно памяти", "Осталось мало места для хранения", "Не удается сделать фото из-за нехватки свободного пространства". В такие неприятные моменты вы не можете сделать новое фото или загрузить приложение.

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Однако хуже всего то, что телефон начинает тормозить или совсем перестает нормально работать. OBOZ.UA рассказывает о шести простых шагах, чтобы освободить память на устройстве.

Просмотрите использование памяти

Прежде чем начать очистку телефона, следует выяснить, как именно используется его память. К счастью, гаджет имеет встроенную функцию, позволяющую это сделать. В настройках можно найти подробную информацию о содержимом вашего устройства, объеме памяти, который занимает каждый элемент, и даже рекомендации по освобождению места. Владея этой информацией, вы сможете принять обоснованное решение о том, что оставить на телефоне, а что можно удалить.

Проанализируйте список своих программ

В разделе памяти телефона отображается список всех установленных приложений с указанием объема памяти, который они занимают. Некоторые устройства также указывают дату последнего использования программы. Это может быть полезным индикатором того, насколько активно вы пользуетесь определенным приложением, или оно просто занимает лишнее место на вашем смартфоне.

Оптимизируйте хранение фотографий

Просмотрев использование памяти, вы можете с удивлением обнаружить, сколько гигабайтов занимают ваши фотографии. В таком случае следует воспользоваться возможностями облачного хранения. Если вы еще не используете сервис для резервного копирования фотографий, необходимо сделать это. Такой лайфхак не только поможет освободить ценное место на вашем телефоне, но и снизит риск потери важных воспоминаний в случае потери, кражи или поломки устройства.

Очистите кэш программ

Установленные на телефоне приложения могут сохранять временные файлы, такие как история поиска, персональные настройки или недавно открытые страницы. Удаление этих кэшированных данных может освободить дополнительное пространство в памяти устройства.

Удалите загруженные файлы

Просматривая веб-сайты или электронную почту, вы могли загружать документы PDF, файлы Word и другие вложения, которые до сих пор хранятся в памяти телефона. Следует избавиться от файлов, которые больше не нужны.

Удалите фотографии из текстовых сообщений

GIF-файлы, стикеры, фотографии и другие медиафайлы, которые отправляют друзья и родные, могут накапливаться в памяти телефона. Особенно это касается случаев, когда программа обмена сообщениями настроена на автоматическое сохранение медиа из чатов.

Сегодня существует множество мессенджеров, и каждый из них имеет свои особенности хранения медиа на вашем устройстве. Если вы замечаете, что приложения для обмена сообщениями занимают много места, вы можете запретить им автоматически сохранять медиафайлы на ваш телефон в будущем.

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