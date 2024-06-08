'Мечтаю вернуться домой': история подростка с Харьковщины в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Ваня — из Слатиного Харьковской области всего в 11 километрах от границы с Россией. Поселок оказался на линии фронта с первых дней войны. Иван пережил страшные обстрелы, был свидетелем гибели людей и животных.

Свою историю Иван рассказал в рамках проекта "Рінат Ахметов — Дітям. Мирний відпочинок дітям України", когда проходил психологическую реабилитацию, отдыхал и восстанавливался. Свидетельства Вани вошли в Музей "Голоси Мирних" Фонда Рината Ахметова.

"Я должен был ехать в школу, но только проснулся — и что-то грохнуло. Окна задрожали. Спросил у матери, а она говорит: война началась. Мы собирали вещи, но было уже поздно. Остались", — вспоминает он о начале полномасштабного вторжения.

Семья спряталась в погребе и услышала снаружи грохот: по селу шла колонна российских танков, а за ними машины со снабжением. Тогда врага уничтожила украинская артиллерия, а провизия и оборудование из колонны оккупантов пригодились местным.

"Они думали, что здесь их будут с распростертыми руками встречать, объятиями и цветами, будто здесь люди ждали русского мира. Они ехали в тапочках, настолько были уверены в этом. А наши их разобрали. Мы были рады, когда нашли их сухпаи – наконец-то можно было хоть поесть", – делится парень.

Поселок постоянно атаковали группы диверсантов. Одна из групп обстреляла из минометов школу, где учился Ваня. Но самым страшным было видеть ранение и гибель односельчан после вражеской атаки... Сейчас Иван живет в более безопасном месте. Он носит в себе тяжкие воспоминания и надежду на мирное будущее.

"Мечтаю, чтобы война закончилась и вернуться домой", — делится парень.

Смотрите и слушайте его историю из первых уст здесь.

Почти 5 тысяч детей, пострадавших от войны, получили отдых, оздоровление и психологическую помощь в детском лагере в рамках проекта "Мирний відпочинок дітям України" в формате изменений "Блогер Кемп".

Рассказ Ивана вошел в Музей "Голоси Мирних" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея или по бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.