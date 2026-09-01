"Мечтаю, чтобы жизнь была нормальной": Фонд Рината Ахметова помог 14-летней Виктории восстановиться после обстрела

Обычная вечерняя прогулка с собакой по поселку Воскресенское в Николаевской области обернулась для Виктории Бабич трагедией. Вместе с мамой она попала под внезапный артиллерийский обстрел. В результате девушка получила тяжелые травмы и в течение длительного времени не могла полноценно двигать рукой. Недавно 14-летняя Виктория прошла курс реабилитации при поддержке Фонда Рината Ахметова.

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"Мы поехали в Боржаву, пробыли там 12 дней, нам очень понравилось. Две недели тишины, гор и экскурсий. Я считаю, что это очень-очень позитивно для нас. Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова за эту помощь", – говорит Леся, мама девочки.

Процедуры, покой и чистый воздух помогают девочке вернуться к активной жизни.

"Больше всего мне понравился бассейн. Я каталась на лошадях, наслаждалась тишиной. Я нашла новых друзей. Также там проводились различные мероприятия, на которых мы что-то лепили, рисовали. Мне понравилась атмосфера", – говорит Виктория.

Мама девушки вспоминает ужасный момент ранения Виктории. Тогда из-за непрекращающихся обстрелов вызвать скорую помощь было невозможно. Леся с дочерью Викторией добрались до больницы только под утро. Там девочке провели сложную шестичасовую операцию. Все эти часы мать жила в страхе, что очередная вражеская атака помешает врачам спасти её ребёнка.

Затем последовала длительная реабилитация – Виктория занималась с реабилитологом в местной больнице, делала упражнения дома. Однако со временем восстановление подвижности травмированной руки замедлилось.

"Ребёнок, конечно, мучилась из-за этого, рука не сгибалась. Потом травматолог предложил нам сделать КТ и МРТ, чтобы понять, что там не так. И тогда врачи увидели, что у неё есть какой-то шип, и он не даёт руке разогнуться. Они сказали, что нужна ещё одна операция", – говорит Леся.

Но несмотря на еще одну операцию и многомесячное лечение, последствия травмы у Виктории остаются до сих пор. Девочка надеется, что реабилитация, организованная Фондом, поможет улучшить подвижность ее руки, ведь пока движения очень ограничены.

Сейчас Виктория, как и миллионы других украинцев, мечтает о победе, чтобы вернуть ощущение беззаботного детства.

"Мечтаю, наверное, нормально начать учиться, чтобы не было так: две недели офлайн, две недели онлайн. А потом хочу поступить в университет. Такие обычные мечты, радости – гулять без страха, чтобы жизнь была нормальной, не приходилось куда-то прятаться, бежать", – говорит Виктория.

В рамках программы "Ринат Ахметов Детям. Лечение и реабилитация раненых детей" Фонд оказывает помощь в реабилитации детям, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов.

Если вашему ребенку нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).