Экологическая катастрофа в Крыму из-за разлива мазута продолжается до сих пор: владельцы жилья на полуострове повышают цены, а туристы готовят запасной вариант

Оккупационные власти Крыма жалуются на новую напасть – теперь часть пляжей полуострова оказалась в мазуте. Причем экологически опасными стали популярные пляжи в Феодосии, Судаке, Алуште, Севастополе. Туристический сезон снова грозит быть сорванным. Россияне уже отказываются от бронирований или переносят отпуск на август, сентябрь, надеясь, что море очистится от ядовитых веществ.

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Мазут находят на пляжах Ялты и Алушты

В Крыму часть популярных мест отдыха оказались в зоне экологической катастрофы. Из-за аварий двух российских танкеров 15 декабря прошлого года неподалеку от полуострова в море вылились сотни тонн мазута. Оккупационные власти ничего не делали для того, чтобы предотвратить катастрофу, и мазут начало выбрасывать прямо на берег Керчи, Севастополя, Алушты, Феодосии и Судака.

Первые недели с катастрофой пытались справиться активисты, но мазут все прибывал. Только через месяц "проснулись" российские власти, когда скрывать масштабы трагедии стало уже невозможно.

"До сих пор в Ялте возле берега можно увидеть черные пятна на воде, а сколько времени уже прошло! Мазут на песке появляется то тут, то там. Я не представляю, кто повезет сюда детей купаться и загорать. Можно просто отравиться или получить заболевание дыхательных путей. Я своих внуков в Ялту не приглашаю в этом сезоне. Если они найдут чистое место в Крыму, пусть едут. А так нет", – делится ялтинская пенсионерка Катерина Валентиновна.

Жители Алушты также рассказали, что многие пляжи в самом городе и в соседних поселках серьезно загрязнены.

"Власти все скрывают, а на самом деле мазут постоянно всплывает, особенно после шторма его выкидывает на прибрежный песок. А вода прогреется, он будет еще больше всплывать, его будет выносить на берег, он будет перемешиваться с песком. Дохлую рыбу на берегу находят каждое утро. Это ж надо было так загадить Крым!" – возмущается жительница курорта Катерина.

Несмотря на то, что по отчетам "властей" очищено более 200 км береговой линии, новые мазутные загрязнения находят постоянно. Так, неделю назад пятна обнаружили в селе Набережное и Заветнинское, площадь загрязнения составила полтора километра. А немного ранее мазутное пятно появилось на Меганоме. Постоянно находят загрязнения на пляжах Севастополя.

Цены подняли, а катастрофу отрицают

Но владельцы гостиниц, кто сдает жилье в аренду туристам, признавать катастрофу не хотят. Они убеждают, что Черное море якобы уже очистилось.

"Мне звонят люди из Москвы и рассказывают, что у нас тут катастрофа, что в интернете полно видео с пятнами мазута на поверхности воды. Я им все рассказываю, даже показываю. Море у нас чистое, пляжи чистые", – убеждает хозяйка мини-гостиницы в Судаке Ирина.

Правда, женщина жалуется, что ее надежды на хороший сезон, похоже, не сбылись. Половина постоянных гостей вновь отказались от ее услуг и поедут за границу отдыхать.

"Анапа им теперь тоже не подходит, там тоже мазут нашли, поедут в Турцию, Египет. Ну, пусть едут, уговаривать не буду", – обижается Ирина.

Как всегда, в атаку бросились крымские блогеры, они активно убеждают, что в Крыму все под контролем. Правда, каждый из них обычно сам сдает жилье туристам или держит кафе, ресторан, подрабатывает таксистом. Поэтому они лично заинтересованы в том, чтобы туристы ехали к ним.

Как и местные "власти", которые тему загрязнения стараются замалчивать, а мазутные пятна называют мелкими.

Но туристы все чаще отказываются от бронирования жилья. Или переносят свой отдых с июня-июля на август и даже на сентябрь. Таким образом они надеются, что когда море прогреется, то мазут вновь начнет всплывать. Но за два месяца все-таки местные оккупационные власти сумеют очистить воду и пляжи. Тогда и можно будет поехать в Крым.

Есть и еще одна фишка – россияне бронируют отели одновременно в Краснодарском крае и в Крыму. Чем ближе к курортному сезону, тем яснее будет картина по экологии. Тогда и будут определяться.

В то же время в Крыму уже повысились цены на жилье. Говорят, что прибавка на майские составила 15%, но это пока что. Крымчане надеются, что ситуация с войной как-то решится и россияне все-таки приедут сюда.

А цены тут за последние три сезона просели по сравнению с Краснодарским краем РФ, и их нужно нагонять.