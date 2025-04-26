В Киевской области был замечен смерч. Подробности и видео

В Броварском районе Киевской области в субботу, 26 апреля, водители в поле у дороги заметили смерч. Вихрь поднимался над землей на несколько десятков метров.

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Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. Точное место возникновения природного явления неизвестно.

"Над Броварским районом заметили смерч", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть, как огромный вихрь поднимается над землей на несколько десятков метров. Информации о пострадавших или поврежденном имуществе пока не поступало. Естественное явление эмоционально комментировал автор ролика.

Смерч (также, торнадо, тромб) – атмосферное явление, являющееся стремительным вихрем большой разрушительной силы, который возникает в грозовом облаке и затем распространяется сверху вниз в виде столба или хобота, захватывая песок, воду и т.д.

Могут быть по размерам по горизонтали до 50 км и по вертикали до 10 км, со скоростью ветра более 33 м/с, который вытягивается от кучево-дождевого облака до поверхности и по метеорологическим характеристикам представляет собой циклон.

Возникновение смерчей связано с локальной неоднородностью атмосферы, столкновении неоднородных по влажности и температуре воздушных масс, теплых (внизу) и холодных (вверху) слоев воздуха и сильном боковом ветре во время грозовой погоды.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в субботу, 19 апреля, утром в небе можно было наблюдать интересное атмосферное оптическое явление – гало. Оно выглядит как светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца.

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