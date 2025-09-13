Маринованные баклажаны с чесноком и зеленью за сутки: самый простой рецепт вкусной закуски

Лучший овощ для приготовления вкусного рагу, теплых салатов, а также закусок на зиму – баклажан. Еще из него получится очень вкусная икра, а также бабагануш.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных маринованных баклажанов с зеленью и чесноком.

Ингредиенты:

Баклажаны 2 кг

Чеснок 2 головки

Острый перец 1 шт. (по желанию )

Зелень укроп или петрушка

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезать кружочками и слегка обжарить. Чеснок, зелень и перец мелко нарезать.

2. В банку слоями выложить баклажаны, пересыпая чесноком и зеленью. Залить маслом и убрать в холодильник хотя бы на ночь.

