Маринованные баклажаны с чесноком и зеленью за сутки: самый простой рецепт вкусной закуски
Лучший овощ для приготовления вкусного рагу, теплых салатов, а также закусок на зиму – баклажан. Еще из него получится очень вкусная икра, а также бабагануш.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных маринованных баклажанов с зеленью и чесноком.
Ингредиенты:
- Баклажаны 2 кг
- Чеснок 2 головки
- Острый перец 1 шт. (по желанию )
- Зелень укроп или петрушка
- Масло для жарки
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарезать кружочками и слегка обжарить. Чеснок, зелень и перец мелко нарезать.
2. В банку слоями выложить баклажаны, пересыпая чесноком и зеленью. Залить маслом и убрать в холодильник хотя бы на ночь.
