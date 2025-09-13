УкраїнськаУКР
русскийРУС

Маринованные баклажаны с чесноком и зеленью за сутки: самый простой рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
273
Маринованные баклажаны с чесноком и зеленью за сутки: самый простой рецепт вкусной закуски

Лучший овощ для приготовления вкусного рагу, теплых салатов, а также закусок на зиму – баклажан. Еще из него получится очень вкусная икра, а также бабагануш.

Видео дня
Что приготовить из баклажанов

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных маринованных баклажанов с зеленью и чесноком. 

Баклажаны для блюда

Ингредиенты: 

  • Баклажаны 2 кг
  •  Чеснок 2 головки
  •  Острый перец 1 шт. (по желанию )
  •  Зелень укроп или петрушка
  •  Масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Баклажаны нарезать кружочками и слегка обжарить. Чеснок, зелень и перец мелко нарезать.

Баклажаны для закуски

2. В банку слоями выложить баклажаны, пересыпая чесноком и зеленью. Залить маслом и убрать в холодильник хотя бы на ночь.

Готовая закуска

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: