Маринованная скумбрия по-тайски: рецепт очень вкусной и оригинальной закуски

Маринованная скумбрия по-тайски: рецепт очень вкусной и оригинальной закуски

Скумбрия – очень вкусная и полезная рыба, которую можно быстро и просто запечь для обеда и ужина, а также вкусно будет, если ее просто замариновать. 

Маринованная скумбрия по-тайски: рецепт очень вкусной и оригинальной закуски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с луком и специями.

Ингредиенты:

  • Скумбрия 1 шт.
  • Лук синий 1 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.

Маринад:

  • Масло 120 мл.
  • Уксус 50 мл.
  • Сахар 1 ст.л. (без горки)
  • Соль 1 ст.л. (без горки)
  • Кориандр  0,5 ч.л.
  • Перец 0,5 ч.л.
  • Лавровые листья 1 шт.
  • Томатная паста 2 ст.л.

Способ приготовления: 

1. Скумбрию очищаем от внутренностей и отрезаем голову, нарезаем на кусочки.

Маринованная скумбрия по-тайски: рецепт очень вкусной и оригинальной закуски

2. Для маринада: соединяем масло, уксус, соль, сахар, пасту, лавровые листья, кориандр и перец, ставим на огонь и доводим до кипения, даем остыть.

Маринованная скумбрия по-тайски: рецепт очень вкусной и оригинальной закуски

3. В банку выкладываем поочередно рыба, лук нарезанный полукольцами, и пока не кончится. Заливаем охлажденным маринадом и накрываем. Ставим в холодильник на одни сутки.

Маринованная скумбрия по-тайски: рецепт очень вкусной и оригинальной закуски

Подавайте с зеленым луком!

Маринованная скумбрия по-тайски: рецепт очень вкусной и оригинальной закуски

