Маринованная скумбрия по-тайски: рецепт очень вкусной и оригинальной закуски
Скумбрия – очень вкусная и полезная рыба, которую можно быстро и просто запечь для обеда и ужина, а также вкусно будет, если ее просто замариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с луком и специями.
Ингредиенты:
- Скумбрия 1 шт.
- Лук синий 1 шт.
- Лук репчатый 1 шт.
Маринад:
- Масло 120 мл.
- Уксус 50 мл.
- Сахар 1 ст.л. (без горки)
- Соль 1 ст.л. (без горки)
- Кориандр 0,5 ч.л.
- Перец 0,5 ч.л.
- Лавровые листья 1 шт.
- Томатная паста 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Скумбрию очищаем от внутренностей и отрезаем голову, нарезаем на кусочки.
2. Для маринада: соединяем масло, уксус, соль, сахар, пасту, лавровые листья, кориандр и перец, ставим на огонь и доводим до кипения, даем остыть.
3. В банку выкладываем поочередно рыба, лук нарезанный полукольцами, и пока не кончится. Заливаем охлажденным маринадом и накрываем. Ставим в холодильник на одни сутки.
Подавайте с зеленым луком!
