Маринованная скумбрия по-тайски: рецепт очень вкусной и оригинальной закуски

Скумбрия – очень вкусная и полезная рыба, которую можно быстро и просто запечь для обеда и ужина, а также вкусно будет, если ее просто замариновать.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с луком и специями.

Ингредиенты:

Скумбрия 1 шт.

Лук синий 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Маринад:

Масло 120 мл.

Уксус 50 мл.

Сахар 1 ст.л. (без горки)

Соль 1 ст.л. (без горки)

Кориандр 0,5 ч.л.

Перец 0,5 ч.л.

Лавровые листья 1 шт.

Томатная паста 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Скумбрию очищаем от внутренностей и отрезаем голову, нарезаем на кусочки.

2. Для маринада: соединяем масло, уксус, соль, сахар, пасту, лавровые листья, кориандр и перец, ставим на огонь и доводим до кипения, даем остыть.

3. В банку выкладываем поочередно рыба, лук нарезанный полукольцами, и пока не кончится. Заливаем охлажденным маринадом и накрываем. Ставим в холодильник на одни сутки.

Подавайте с зеленым луком!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: