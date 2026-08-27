Малиновое варенье без варки: готово к употреблению через 15 минут

Хотите малиновое варенье, но у вас нет времени стоять у горячей кастрюли? Не проблема. Этот рецепт поможет приготовить его без варки, а вкус получится насыщенным и фруктовым.

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Это миф, что на его приготовление уходят часы. Если вы планируете использовать его в течение дня или двух, например, для бутербродов или блинов, вы можете выбрать более быстрый вариант. Этот быстрый рецепт домашнего малинового варенья каждый раз меня восхищает, пишет OBOZ.UA.

Традиционное малиновое варенье требует варки, чтобы выпарить воду и загустить фрукты. Однако есть альтернатива. Если вы не любите стоять у плиты, можете приготовить сырое варенье без варки, добавив семена чиа.

Оно даже имеет более приятный вкус благодаря насыщенному фруктовому аромату. Только помните, что его нужно быстро съесть и хранить в холодильнике.

Если малина спелая и сладкая, вы можете вообще не добавлять сахар или использовать его меньше. Однако, если малина кислая, лучше включить сахар в рецепт варенья, хотя бы в небольших количествах.

Ингредиенты:

свежая малина — 250 г

семена чиа — 20 г

сахар — 20–30 г

лимонный сок — 1 чайная ложка

свежая мята — 4–5 листочков.

Разомните малину вилкой, добавьте сахар, лимонный сок и семена чиа. Мелко нарежьте мяту и добавьте её в смесь ложкой. Дайте малиновому варенью настояться примерно 15 минут, чтобы оно загустело.

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